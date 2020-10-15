基沙文開齋！佢要多謝一個人

周四(15日)凌晨歐國聯A3組，法國作客以2比1擊敗克羅地亞，近年表現走下坡嘅法國球星基沙文勁射破網，終於取得個人今季各項賽事第1個入球，佢話全因為法國主帥迪甘斯手上有「說明書」。

基沙文上年夏天加盟巴塞隆拿後，表現大不如前，今季為巴塞上陣3場更加係0入球、0助攻。不過，呢位29歲前鋒近4次為法國上陣，就射入3球及1次助攻，包括今場開波8分鐘建功，為球隊先開紀錄。

賽後基沙文表示自己喺球會同國家隊表現有咁大分別，原因係迪甘斯識得點用佢：「迪甘斯知道應該將我放喺邊個位置，令我可以充分發揮優勢，喺國家隊入面，領隊同隊友都對我充滿信心。」言下之意，基沙文似乎埋怨巴塞教練朗奴高文同隊友唔信佢喎。

基沙文今場墮後支援2位前鋒基利安麥巴比、安東尼馬迪爾，擔任球隊進攻核心，表現的確比效力巴塞時搶鏡，但巴塞以美斯為核心，基沙文往往成為「閒角」。

至於今場比賽，克羅地亞一度由尼高拉華錫射入扳平，但79分鐘，基利安麥巴比近門射入，為法國奠定2比1勝局，現時同葡萄牙一樣都係4戰3勝1和。