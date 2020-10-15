港超聯　東方龍獅復操　新教練盧比度現身

去季煞科戰踢完不足一周，上季港超聯亞軍東方龍獅周四（15日）隨即於將軍澳賽馬會足球訓練中心投入操練，其中新加入東方龍獅教練團的盧比度「Chino」，成為訓練場上一大焦點，這位前「香港足球先生」坦言好享受重回綠茵場的感覺，更對新挑戰感到興奮。

盧比度首次以東方龍獅教練身分現身，是日於訓練場上負責主導球隊操練，包括帶領一班球員進行多套進攻組合演練，其中不斷對球員作指點。球隊總監兼主教練李志堅接受訪問時，亦大讚這位球隊新助教著重訓練細節，更認為他的加盟能為東方龍獅注入新元素：「盧比度不論做球員或教練，都見到佢係相當專業，我會覺得有不同嘅元素，應該係要接受。」

43歲的盧比度，球員時代出道於奧維多，其後曾效力馬略卡、華拉度列及拉斯彭馬斯等球會，征戰包括西甲在内的各級西班牙聯賽，實戰經驗豐富。2010年這位西班牙人加盟傑志，隨即帶領「藍鳥」贏得闊別47年的本地頂級聯賽冠軍，更於同季當選「香港足球先生」。盧比度退役後，於傑志開始教練生涯，更成功考取歐洲足協專業教練牌照，其後成為球隊助教，亦於傑志足球學校擔任技術總監，直至今年9月傑志宣佈與他解約。

今年3月，盧比度曾確診感染新冠肺炎，其後已經康復，對於能夠重回綠茵場執教，「Chino」直呼好開心。在傑志經歷10年球員及教練生涯，這位西班牙教練不忘感恩過去這段時光：「傑志畀咗我所有嘢，我都為傑志奉獻咗所有，我哋雙方都度過開心嘅時光，但係喺足球世界，冇人可以永遠留喺一間球會，對傑志給予我嘅一切，我非常感激。」「Chino」認為今次加盟東方龍獅，對各方包括自己在內都是好事：「今次係嗰好好嘅挑戰，可以體驗唔同嘅踢法。東方龍獅係本地勁旅，來季目標肯定好高，我哋必須要博到盡。」