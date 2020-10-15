港超聯　堅Sir劍指3冠　亞洲賽為港爭氣

為備戰即將展開的港超聯，東方龍獅周四（15日）於將軍澳賽馬會足球訓練中心復操，主教練李志堅亦在場監督操練情況。東方龍獅來季將代表香港出戰亞協盃，「堅Sir」承認在亞洲賽做出好成績是主要目標之一，希望球隊能為香港「威番次」。對於千萬大軍富力R&F散班，「堅Sir」則認為是對球圈人士的一次經驗。

東方龍獅上季勇奪盃賽「雙冠王」，最終僅僅與聯賽冠軍擦身而過，談及來季目標，「堅Sir」笑言將以「三冠王」進發。來季球隊將重返亞洲賽賽場，「堅Sir」亦望球隊戰績能更上一層樓：「我覺得香港嘅球隊，就係需要贏。」疫情下，不少賽事能否如期舉行成為未知之數，「堅Sir」亦表示暫時未知來屆亞協盃的最新安排，但就對賽事能夠成功舉辦充滿信心，他亦覺得若北韓代表最終未能參戰，東方龍獅形勢上能夠佔優。

來季港超聯開賽前夕，就有取得上季聯賽第三的富力R&F宣布退出，「堅Sir」亦表達自己對事件的看法：「我認為對球市會造成一定影響，但只會係短暫性，其實大家都講咗好多年，呢嗰情況不斷重複又重複。」富力R&F散班，令不少球員面臨失業，「堅Sir」坦言希望能伸出援手，但認為不少球員依然與富力有約在身，難度頗大。他亦認為今次情況，對球圈人士有警惕作用：「我覺得所有嘢都係經驗嚟，足球從業員係需要啲經驗，認識商業社會係點，唔係話我今日Offer幾多錢畀你，你就參與，要認清楚嗰個公司嘅運作。其實所有嘢都係咁，大家要學習多啲，睇清楚啲。」

「堅Sir」亦交代將會外借茹子楠至港超新軍晉峰，希望讓他能夠獲得更多上陣機會，但不排除季中會回收這位22歲年輕中場，幫助球隊應付亞洲賽賽事。此外，今年7月加盟東方龍獅的前和富大埔守將唐道碧，亦有望亦借將身分加盟冠忠南區。