港超聯　愉園期待新兵幫到手　力爭更高排名

愉園3員新兵曾至孝(左起)、米基爾和查理史葛。 (李浚湣攝)

港超聯球隊愉園周四（15日）於九龍灣公園進行新球季首課操練，一眾新球員和外援，包括季中由佳聯元朗加盟的米基爾、以及前曼聯青訓查理史葛等均有現身。

距離上季煞科只有數天，球員身心皆在休息狀態，明顯「未上力」，因此今次訓練主要以傳球、小組鬥波為主，但過程中卻出現小插曲，小將莫漢睿在訓練期間，跟隊友碰撞後流鼻血，幸好並無大礙。而小將伍家揚以及新加盟的曾至孝由於正在養傷，只能在場邊進行簡單體能訓練。

雖然強度未算太高，但新加盟的外援查理史葛，在操練大約1個多小時後已經「頂唔順」，需要坐到場邊休息。Charlie 之後向記者解釋自己暫時只有7成狀態：「有接近4個星期未踢過波，另外香港天氣好熱，同英國差好遠，加上踢唔慣仿真草，所以好辛苦。」

另外Charlie表示收到很多香港球迷，在社交媒體上歡迎自己加盟，對所有粉絲致以衷心感謝￼，更笑言可以隨便找他聊天和拍照。

Charlie曾代表曼聯青年軍上陣，主教練鮑家耀坦言對他有很高期望：「陣中球員都缺乏經驗，進攻太急，導致成日失去控球權，希望他同米基爾可以控制番球隊進攻節奏，帶領年輕球員成長。」愉園今年實力有所增強，「鮑sir」相信球隊有力爭取較高排名：「雖然管理層只係要求成功護級，但我會訂高啲個目標，起碼要有第6名。」

對於富力R&F最近宣布退賽，「鮑sir」認為相當遺憾，惟表示由於富力球員的薪水偏高，要簽下他們的可能性較低。不過除了米基爾、曾至孝及查理史葛外，「鮑sir」透露球隊尚有2名中前場外援加盟，稍後會再作公布。