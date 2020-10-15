外流港將　杜國榆「再」轉會投史簡達堡

香港U23中場杜國榆（Remi），早前加盟阿爾巴尼亞超級聯賽球隊柏迪遜地拉拿，惟因球隊被禁止轉會操作，幾經波折後Remi確認轉投處於同一聯賽的史簡達堡，並簽約4年。

曾為香港23歲以下足球代表隊，出戰2018年雅加達亞運的Remi，今年初曾簽約芬蘭超級聯賽球隊赫爾辛基IFK，惟因新冠肺炎疫情與球隊解約，輾轉於7月轉投阿爾巴尼亞首都球會柏迪遜地拉拿。不過其後該隊被裁定禁止進行轉會操作，禍不單行的Remi在經理人安排下終轉到史簡達堡。

史簡達堡周四（15日）於Facebook專頁公布杜國榆加盟的消息，並向外界介紹他曾效力美國大學聯賽球隊、西乙B的胡米利亞，球隊與Remi約4年，並已在今季聯賽註冊，首場賽事預計於本月尾舉行。史簡達保為阿國近年其中一支勁旅，近10年贏得7次聯賽冠軍，去年以第4名完成，本可以出戰歐霸外圍賽，惟球隊自2018年起被歐洲足協禁賽10年，導致只能角逐本地賽事。

其他外流的球員方面，效力中甲梅州客家的梁諾恆，周四（15日）在對陝西大秦之水的首圈煞科戰中再次建功，憑一記角球頂入，攻入其個人今季第3球，並協助球隊贏3比2。進身「衝超組」的梅州，將前往成都賽區，與長春亞泰、成都興城等5支球隊同組，首名將直接升上中超。至於另一港將羅素效力的江西聯盛，則跌落常州賽區「護級組」，與南通支雲、蘇州東吳等球隊爭取留級。兩組首場比賽皆在10月24日進行。