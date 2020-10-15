曼聯幫雲迪碧克特訓　複製C朗B費成功之路

荷蘭國腳雲迪碧克加盟曼聯後，未能獲得領隊蘇斯克查重用，據悉蘇B認為呢位23歲中場身體比較單薄，因此教練團將會為佢制定「特訓計劃」，提升雲迪碧克嘅肌肉強度及身體對抗性，當年C朗、波基斯費南迪斯加盟曼聯初期，都有接受「特訓」，事實證明效果非常理想。

雲迪碧克至今為曼聯上陣5場，但3場英超都係後備上陣，只有2場英聯盃踢正選，唔少球迷都認為蘇斯克查「大材小用」。據悉，真正原因係蘇B同教練團認為，雲迪碧克嘅身體質素仍然未夠應付英超比賽強度，未來幾個月，呢位中場都需要加操，增加肌肉變大隻佬。

事實上，曼聯一向好重視球員身體對抗性，即使大後備連格近期亦積極練大隻，希望取得更多上陣機會。曼聯2003年簽入C朗，費Sir覺得佢身體單薄，要求佢增肌，呢位葡萄牙巨星現時35歲，身體質素仍然似廿歲出頭，相信同當年訓練打好基礎有關。

波基斯費南迪斯年初加盟曼聯，教練團亦有為佢制定「特訓計劃」，增強肌肉，相信雲迪碧克變大隻之後，應該可以獲得更多上陣機會。