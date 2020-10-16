英國轉會窗倒數　英超豪門1億英鎊掃貨

因為疫情關係，英格蘭今夏喺國際轉會窗月初完結後，特別開設一個「英國轉會窗」，畀英超球會可以同英冠或以下級別球隊進行轉會交易，而呢個加時轉會窗將喺香港時間周六(17日)朝早完結，據報多間英超球會都出手喺英冠掃貨，預計死線日可能會有高達1億英鎊嘅交易額！

目前以韋斯咸表現最積極，佢哋開價3,000萬鎊收購賓福特翼鋒賓華馬已獲接納，據報呢位阿爾及利亞球星周五(16日)已完成首部份體測，完成手續後會簽約5年。25歲嘅賓華馬上季英冠上陣46場入17球，同已經轉會維拉嘅奧尼屈堅斯合組英冠最強攻擊組合。除咗接近完成收購賓華馬之外，英國《天空體育》亦證實韋斯咸日前開價1,300萬鎊，收購般尼茅夫前鋒約舒亞京治被拒絕，消息指韋斯咸將會再次出價，有望符合般尼茅夫叫價嘅1,800萬英鎊。

另外，今夏大事擴軍嘅熱刺亦可能有收穫，據《每日電訊報》消息，熱刺正全力斟介史雲斯22歲中堅祖朗頓，呢位威爾斯國腳被視為英冠最有前途後防之一，不過佢嘅轉會費高達1,800萬鎊，而熱刺正計劃加入球員作為交易籌碼，前英格蘭國腳丹尼路斯係熱門人選之一。

至於死線日最轟動交易，有機會落喺屈福特翼鋒伊斯美拿沙亞身上，呢位塞內加爾飛翼今夏受到利物浦等大球會垂青，以佢嘅質素離開英冠係遲早問題，據報水晶宮將會開價收購，預計轉會費會高達4,000萬英鎊。