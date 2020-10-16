金童獎20人名單 英格蘭咁多人嘅？
2020年10月16日 09:16
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英格蘭近年新人輩出，由歐洲各地媒體合辦嘅《金童獎》2020年選舉，日前公布最後20強名單，喺上季最強嘅21歲或以下球員入面，20個候選人當中有4份之1都係嚟自英格蘭，其他國家最多都只係得2個，英格蘭足球前途似乎仍然光明。
入圍嘅5個英格蘭新星包括查頓辛祖、格連活特、布卡約沙加、菲爾科頓同赫臣奧杜爾，呢5位球員都已經全部做咗英格蘭大國腳。如果計球會嘅話，多蒙特、巴塞隆拿、皇家馬德里同曼城都分別有2人上榜。
英格蘭雖然人數眾多，不過要成為朗尼(2004年)同史達寧(2014年)之後第3個得變球員，將有一定難度，事關拜仁慕尼黑左閘艾方素戴維斯，已被視為得獎頂頭大熱，19歲嘅佢上季協助拜仁慕尼黑贏歐聯冠軍，表現光芒四射，有望成為首個當選嘅加拿大球員。
金童獎20人候選名單
查頓辛祖(多蒙特)
艾寧夏蘭特(多蒙特)
達斯(巴塞隆拿)
安素法迪(巴塞隆拿)
洛迪高高斯(皇家馬德里)
雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里)
菲爾科頓(曼城)
費倫托利斯(曼城)
格連活特(曼聯)
布卡約沙加(阿仙奴)
赫臣奧杜爾(車路士)
卡馬雲加(雷恩)
艾方素戴維斯(拜仁慕尼黑)
約拿芬大衛(里爾)
古路施夫斯基(祖雲達斯)
施素保斯拉爾(薩爾斯堡)
辛度東拿利(AC米蘭)
賴恩格雲貝治(阿積士)
米素爾巴卡(巴黎聖日耳門)
法比奧施華(狼隊)