金童獎20人名單　英格蘭咁多人嘅？

英格蘭近年新人輩出，由歐洲各地媒體合辦嘅《金童獎》2020年選舉，日前公布最後20強名單，喺上季最強嘅21歲或以下球員入面，20個候選人當中有4份之1都係嚟自英格蘭，其他國家最多都只係得2個，英格蘭足球前途似乎仍然光明。

入圍嘅5個英格蘭新星包括查頓辛祖、格連活特、布卡約沙加、菲爾科頓同赫臣奧杜爾，呢5位球員都已經全部做咗英格蘭大國腳。如果計球會嘅話，多蒙特、巴塞隆拿、皇家馬德里同曼城都分別有2人上榜。

英格蘭雖然人數眾多，不過要成為朗尼(2004年)同史達寧(2014年)之後第3個得變球員，將有一定難度，事關拜仁慕尼黑左閘艾方素戴維斯，已被視為得獎頂頭大熱，19歲嘅佢上季協助拜仁慕尼黑贏歐聯冠軍，表現光芒四射，有望成為首個當選嘅加拿大球員。

金童獎20人候選名單

查頓辛祖(多蒙特)

艾寧夏蘭特(多蒙特)

達斯(巴塞隆拿)

安素法迪(巴塞隆拿)

洛迪高高斯(皇家馬德里)

雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里)

菲爾科頓(曼城)

費倫托利斯(曼城)

格連活特(曼聯)

布卡約沙加(阿仙奴)

赫臣奧杜爾(車路士)

卡馬雲加(雷恩)

艾方素戴維斯(拜仁慕尼黑)

約拿芬大衛(里爾)

古路施夫斯基(祖雲達斯)

施素保斯拉爾(薩爾斯堡)

辛度東拿利(AC米蘭)

賴恩格雲貝治(阿積士)

米素爾巴卡(巴黎聖日耳門)

法比奧施華(狼隊)