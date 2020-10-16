曾發表撐港言論　火箭總經理莫雷辭職　

去年曾表態支持香港爭取自由的火箭總經理莫雷周四以私人理由辭職，火箭聲明指他將會繼續協助火箭物色新主帥，並於11月1日正式卸去職務，由拉菲爾史東接任。

莫雷自2007年起帶領球隊13季，他接受《ESPN》電話訪問時指，「現在是合適的時候。我最小的兒子高中畢業，是時候看看家庭新的一頁。」火箭於西岸準決賽出局之後，班主費迪達曾指莫雷飯碗「安全」。不過消息指，其後莫雷主動向費迪達請辭，最終雙方達成協議「和平分手」。

去年莫雷在Twitter曾發表「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」的撐港言論，雖然他隨即刪除貼文，但在內地引起極大爭議。事後，火箭老闆費迪達在社交網發文指，莫雷的言論不代表球隊，強調「我們（球隊）不是一個政治組織」，卻未能平息內地網民怒火，而中央廣播電視台更帶頭抵制，停播NBA賽事，直到10月10日的總決賽才轉播總決賽。

央視體育頻道發言人16日上午作出回應，對於莫雷辭職「不作評論」，重申「任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價。希望莫雷先生一路走好。」