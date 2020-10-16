港超聯　冠忠南區再起步　新兵TOBY不孤單

上季收咧不足一周後，冠忠南區近日已經投入操練，備戰新一季港超聯。季前由東方龍獅租借加盟的守將唐道碧，亦已經與冠忠南區會和，另外主教練列文亦透露葡萄牙新外援柏度文迪斯，已經抵港正進行隔離，並不排除會有新外援來投。

冠忠南區經過3日休假之後，近日重回訓練場，為新一季港超聯作準備，其中新面孔唐道碧(Toby)成為場上焦點，這位東方龍獅借將雖然初來乍到，但對冠忠南區一班球員絕不陌生：「隊中唔少球員同教練，我已經識咗好耐，好似James(夏志明)讀書期間已經認識，踢公民嗰陣識Calvin(貝可泓)，所以融入得好快。」Toby亦提到於傑志時代，與列文相識，今次兩人一拍即合，希望能在新球隊做出好成績，甚至挑戰聯賽前3至4位置。

冠忠南區上季復賽期間未能取得勝仗，最終以聯賽第5名衝線，上季季中接手的主教練列文，承認復賽期間戰績未如理想，但球隊本身視復賽期間6場比賽為季前熱身賽，期間汲取不少寶貴經驗及教訓，並已將目光放至新一季征途：「我哋會好好運用啱啱多於一周嘅備戰時間，對新賽季充滿期待。」

復賽期間，冠忠南區僅以18人單薄陣容應戰，對球員及教練都是巨大負擔，新賽季球隊亦已經由東方龍獅，借得可以本地球員身份上陣的唐道碧，列文認為這位26歲守將能夠幫助到球隊：「佢喺和富大埔累積咗唔少經驗，處於當打之年，運動能力亦好出色，仲可以打唔同位置，對球隊會有好有用。」列文亦交代葡萄牙新外援柏度文迪斯已經抵港，並正進行兩周居家隔離，希望未來能慢慢幫助這位新兵融入球隊以及新環境。算上該葡萄牙中場，現時冠忠南區陣中已有5位外援，但列文透露不排除會有外籍球員加盟。