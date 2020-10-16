【有片】尼格度仲踢得　倒戈皇馬未驚過

皇家馬德里星期日(18日)凌晨西甲主場迎戰卡迪斯，一支係上季冠軍、一支係新升班嘅球會，牌面上無疑係強弱懸殊，不過卡迪斯季初亦畀到球迷驚喜，頭5輪賽事有2勝1和2負成績，而且2場勝仗都係嚟自作客，當中35歲老將尼格度更加係核心人物，今場倒戈皇馬將成焦點人物。

前西班牙國腳尼格度喺西甲入波超過100球，並且曾經2度加盟皇家馬德里，但最諷刺嘅係，佢從來未為皇馬上陣。2005年第1次加盟皇馬只係踢B隊，2年之後就被賣去艾美利亞；2009年皇馬啟動回購條款將尼格度買番嚟，但只係經歷季前熱身賽後，同一個夏天就將佢賣畀西維爾，亦係尼格度真正上位嘅地方。

已經35歲嘅尼格度遠赴阿聯酋踢艾拿沙，估唔到今季竟然有機會回流西甲加盟卡迪斯，除咗上輪停賽之外，尼格度喺頭4輪聯賽都有上陣兼拎到1個入球，今場復出倒戈皇馬前，佢接受西甲官方電視訪問：「雖然我年紀好大，但仍然想喺西甲踢出最佳狀態，我會以球隊為先，利於自己經驗幫助隊友，今季目標係護級，我哋會戰鬥到底。」