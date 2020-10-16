疫情再爆　意大利水陸巨星齊中招

意大利疫情反彈，效力祖雲達斯嘅C朗確診後，游泳及賽車項目都有巨星級選手相繼中招，包括游泳奧運冠軍佩歷珍妮，以及電單車世界冠軍羅斯齊告確診，認真大鑊。

意大利游泳名將佩歷珍妮周四（15日）於社交網站instagram拍片宣布確診，「我收到一個壞消息。下午我做了測試，結果對新冠肺炎呈陽性反應。」32歲的佩歷珍妮表示，周三訓練時感到痛苦，其後出現喉嚨痛的新冠肺炎癥狀，片中的她神情失望至極，強忍淚水地說：「很抱歉，原本我急不及待賽季回復正常。現在也不知道該笑還是哭了，我收到消息後就哭到現在。」

這位北京奧運200米自由泳金牌得主原本以Aqua Centurions隊長身份，出戰匈牙利布達佩斯舉行的國際游泳聯賽（International Swimming League），並於10月18日登場，佩歷珍妮將無緣賽事並需留在意大利家中隔離10日。除佩歷珍妮之外，另有3名ISL參賽泳手確診，包括佩歷珍妮的隊友皮洛絲（Stefania Pirozzi）、荷蘭星將希絲卻克（Femke Heemskerk ）及打破菲比斯200蝶世界紀錄的米拉克（Kristof Milak ）。

7屆MotoGP世界冠軍羅斯亦宣布中招，佢原本準備連續兩星期在西班牙披甲上陣，依家只能隔離治療，而且據報道，佢病情唔輕。

羅斯發表聲明：「早上我起床時就好唔舒服，周身骨痛及發燒，我立即叫醫生，首次檢測係陰性，就像平時一樣，第2次檢測結果一出，好不幸係陽性，呢個結果令我好唔開心，因為我將會錯過即將到來嘅賽事。」