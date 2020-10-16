抽水定鼓勵？布魯士：馬古尼頂得住

曼聯隊長哈利馬古尼近期再度成為眾矢之的，上仗聯賽1:6大敗於熱刺腳下，之後喺歐國聯對丹麥又領紅出場，連累英格蘭主場輸波，周六深夜曼聯作客紐卡素，佢會點踢？紅魔名宿里奧費迪南認為要畀佢休息冷靜吓，但另一名宿布魯士就話佢有足夠能力應付，不過要留意，布魯士係紐卡素領隊。

里奧費迪南指出，哈利馬古尼暫時唔應該上陣：「佢嘅情況都我都試過，必須要時間冷靜落嚟，令佢重新振作，重建信心。就好似當年嘅我，當我遇到挫折，費格遜會同我講：『尋回真實自己，好好練波，你會變返以前咁。』」

曼聯領隊蘇斯克查指出，哈利馬古尼在國際賽期間不但被逐，仲有輕微受傷，所以今仗上陣成疑，似乎準備接納里奧費迪南嘅建議，畀佢抖吓。

不過布魯士就持相反意見，佢指出：「作為曼聯隊長，球隊最佳球員之一，當然會站在眾人視線之下，我認為以哈利馬古尼嘅能力，佢可以應付今次情況，畀佢上陣冇問題。」布魯士身為紐卡素主帥，佢嘅意見係鼓勵定抽水，球迷請自行判斷。