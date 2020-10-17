國際游泳聯賽　何詩蓓破100自亞洲紀錄

「第2屆國際游泳聯賽」（International Swimming League）周五（16日）晚於匈牙利布達佩斯展開，轉投冠軍泳隊Energy Standard的香港「小美人魚」何詩蓓首日強勢登場即連破3項短池紀錄，在4x100米自由泳接力打破100米自由泳香港及亞洲紀錄，400米自由泳亦刷新香港紀錄。

已奪東京奧運資格的何詩蓓（Siobhan）上屆代表DC Trident泳隊，勇奪兩冠一亞一季，同時刷新4項香港紀錄（50自、100自、200自及50蛙），其中50蛙（29秒88）和200自（1分59秒99）成績更打破亞洲紀錄。她憑上屆出色表現獲衛冕的法國職業隊Energy Standard挖角，在第2屆ISL首日賽事即連破2項香港紀錄及1項亞洲紀錄。這位22歲香港「飛魚」在4X100自接力游出51秒59，將自己去年在ISL所創的香港紀錄推前0.22秒，同時打破日本池江璃花子的亞洲紀錄（51秒62）。Siobhan之後在400自再大爆發，以3分58秒58完成，比何南慧的香港紀錄（4分05秒59）快7秒。

疫情關係已有超過半年未有參加國際賽的Siobhan 6月從美國返港訓練，8月在體院測試賽出戰主項200米自由泳，游出1分54秒44，成績比日本女將池江璃花子保持的1分54秒85亞洲長池紀錄更快，足以證明疫情對其備戰東京奧運未有太大影響。

今屆「國際游泳聯賽」有共10隊、超過300位世界頂尖泳手參加，10月16日至11月16日將進行10場初賽，每項前8隊將晉級準決賽，而準決賽最高分的兩隊將晉級12月舉行的總決賽。由於匈牙利新冠肺炎疫情未完全受控，今屆賽事採用「隔離泡泡」形式舉行，泳手被安排住在位於瑪格麗特島（Margaret Island）的酒店，而且需至少做4次病毒檢測，包括出發布達佩斯前（兩次）、抵埗及抵埗後48小時，4次檢測結果呈陰性才可參賽。