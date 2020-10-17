免費睇經典對決！水手強勢辣手摧花

周六(17日)日本波又係搵食時候，今次推介一條過關2串1，頭關日乙德島漩渦對甲府風林，漩渦現時排榜首，不過同黃蜂同分，只係以得失球較佳領先。

日乙聯賽去到中後段，漩渦只要保持表現，就可以取得升班資格，肯定搏命。甲府風林排第6，近3仗1勝2負，睇近況該隊很難做攔路虎。

次關係日職大阪櫻花對橫濱水手，櫻花近況認真曳，上場幾經辛苦，先至險勝魚腩湘南比馬，水手近期表現就硬淨好多，近3場作客錄得2勝1和，今場客W賠率偏熱更係信心保證。

過關2串1

(六)1 德島漩渦 對 甲府風林 主勝

(六)4 大阪櫻花 對 橫濱水手 客勝

焦點賽事直播表

周六2:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 橫濱水手

香港開電視77台、有線661、601台

周六7:00pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 西維爾

Now632

周六7:30pm 英超 愛華頓 Vs 利物浦

Now621、611

周六10:00pm 英超 車路士 Vs 修咸頓

Now621、611

周六10:00pm 西甲 切爾達 Vs 馬德里體育會

Now632

周日0:30am 英超 曼城 Vs 阿仙奴

Now621、611

周日0:30am 西甲 皇家馬德里 Vs 卡迪斯

Now632

周日3:00am 英超 紐卡素 Vs 曼聯

Now621

周日3:00am 西甲 基達菲 Vs 巴塞隆拿

Now632、611

周日7:00am 美職 蒙特利爾衝擊 Vs 國際邁亞密

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台