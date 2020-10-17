J神顯身價！愛華頓升呢抗利物浦

經過兩周國際賽期，英超周六(17日)回歸即上演「超級星期六」好戲碼！先嚟「默西賽德郡打吡」，然後車路士、曼城、阿仙奴及曼聯等「Big 6」輪流登場，等球迷過足波癮！頭場愛華頓主場鬥利物浦，「拖肥」近年於主場出戰打吡不落下風，加上喺領隊安察洛堤打造下，開季7連勝弗到爆偈，對住後防有隱憂嘅「紅軍」可立不敗之地，必捧讓球主勝。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

愛華頓近年成績雖唔及同市死敵利物浦，但對上8季聯賽喺葛迪遜公園球場碰頭，「拖肥」只輸過1次，而且嗰場仲要力戰至補時先失守僅輸0比1。佢哋今季加入占士洛迪古斯、阿倫盧利奧及杜哥利3大中場後全面「升呢」，聯賽連盃賽7連勝，成為球會自1894/95球季以來最佳開季，唔少球迷開始期望「拖肥」可一搔34年之癢，贏得頂級聯賽冠軍，如果今場贏波，就證明佢哋有咁嘅本事。

今季首戰英超嘅「J神」占士洛迪古斯盡顯身價，聯賽已交出3個入球及2次助攻，其超卓表現造就前鋒卡維特利雲大爆發，後者今季攻入9球，其中聯賽以6球同孫興民並列射手榜首位，佢同「肥安」更獲選英超9月份最佳球員及領隊，成隊波目前信心處於頂點。

利物浦防線不復往昔

利物浦喺國際賽前作客阿士東維拉大敗2比7，嗰場因確診新冠肺炎而避戰嘅堤亞高艾簡達拿及沙迪奧文尼，據報已康復有望復出，不過「紅軍」大敗主因，係後備門將阿祖安卡斯迪路初段送禮，打擊一眾後防球員嘅信心，首席門將艾利臣比加繼續缺陣，阿祖安隨時再成負累。「紅軍」今季防線穩健不如往昔，加上拿比基達早前代表畿內亞時又告確診，中場防守力再受打擊，面對開季7戰轟24球嘅「拖肥」，恐難保不失，「紅軍」作客讓波信唔過，讓球主勝抵玩。

名家：笛子波童

愛華頓近8季聯賽主場對利物浦成績

87.5%

不敗

愛華頓（左至右）

1比克福特

12盧卡斯迪治尼 13耶利文拿 4米克堅尼 23史密斯高文

16杜哥利 5阿倫盧利奧 10基菲爾施古臣

19占士洛迪古斯 9卡維特利雲 7李察利臣

利物浦（右至左）

13阿祖安卡斯迪路

66阿歷山大阿諾特 4華基爾雲迪積克 12祖高美斯 26安德魯羅拔臣

3法賓奴泰華利斯 14佐敦軒達臣 6堤亞高艾簡達拿

10沙迪奧文尼 9羅拔圖法明奴 11穆罕默德沙拿