港超聯　青訓收成期　晉峰小將一圓港超夢

晉峰足球會上季停擺前取得甲組聯賽第一名，首次征戰港超聯。球隊主要以年青球員為骨幹，全隊平均年齡僅得22至23歲，加上只有4名外援，今季要爭取佳績並非易事。但正如球隊名字寓意，「晉」升闖高「峰」，寄望球員可以把握「衝超」機會，從中吸取經驗和進步。

會長鄧偉豪和黃俊雄(Hanson)雖從事證券交易以及地產行業，但對本地足球發展不遺餘力，尤其是黃俊雄擔任班主已經超過10年，而第1支球隊正是晉峰前身大中足球會。黃俊雄感嘆球隊當時星光熠熠，擁有招仲文、姚學文和楊熙智等猛將，首年已經取得第2名得以升班，但最終因大部份球員不願捨棄自身工作，續留乙組，翌季轉去花花亦遭遇同樣狀況。之後與教練李志堅合作時，雖然深水埗慘成「升降機」，卻令自己開始醒覺，隨即改以培育年青人為方針：「做咗咁多年之後，發現自己對於乙組亞軍等榮譽並唔滿足，反而假如晉峰青訓球員，將來去到中超、歐洲等地方踢，自己更加自豪！」

晉峰擁有完善青訓體系，球員自5歲開始接觸西班牙式踢法，彷效西甲班霸巴塞隆拿的「一條龍」服務，好像今季已經成功提拔2名U18小將，Hanson認為除了兌現和球員之間的承諾，今次升上港超亦屬於收成時間，驗證自家制青訓是否成功。他深信球隊崇尚的地面進攻踢法，比較適合身形較為矮小的香港球員：「香港青訓系統目前相當混亂，咩國家嘅踢法都有，令小朋友無所適從，咁不如跟我哋總教練Joan個系統，之後仲易啲配合，長遠對香港足球發展係件好事。」

球隊上季已坐擁2名來自西丙外援，以及聘請西班牙籍教練艾斯達維，今季再找來另一位「狂牛」中堅，Hanson澄清並不是只為升班，而是希望做到「點石成金」效果：「得個教練喺到講，始終個效果差啲，所以先專登揾西班牙外援，令佢地實際知道真正嘅踢法同節奏係點。」Hanson表示當然如果有機會爭冠的話，不排除再添加1、2名外援，但絕對不會讓本地球員成為綠葉。

由於青訓表現達到預期效果，晉峰今季升上港超敢於採用大部份原有班底，總教練何信賢解釋，球隊3年前定下升超計劃，期間憑球員的努力和犧牲，終於達成目標，因此球會也應優先提供機會予助晉峰升班的球員。不得不提，晉峰陣中有許多球員來自何信賢的門下，包括劉君正、林富貴、黃偉國、廖億誠等均從小從「何Sir」領軍的五人足球隊學法，如今終於達到升超的里程碑，然而在他眼前竟有個更宏大的夢想：「依家心願係以前栢禧嗰班人可以一齊喺香港隊重遇，我只係想為球壇栽培啲人，他日佢哋想出去闖我都會畀佢哋走，最緊要佢知道自己做緊乜。」另外，他又指踢慣五人足球的球員具備反應快、決定快等11人足球不可多得的條件，在配合主教練艾斯達維的西班牙戰術理念，有望達至相輔相成效果。

晉峰球員大部分缺乏港超聯經驗，而其貫徹的短傳入滲踢法在香港也較為罕見，這難免被人標籤為「降班大熱」。Hanson希望球迷能夠諒解，勿太着重成績，將重點放在球會理念，包括培養球員、舉辦地區及學校足球活動等，笑言即使降班亦不會太過傷心：「老闆立場可能更加輕鬆，因運作港超聯費用昂貴，放喺甲組可能已經搞到至少兩隊波。」但承認留在超聯可以獲得更多好處，令更多人認識球隊，從而吸引到更多好的年輕球員加盟。相反「何Sir」則明言，對球隊護級抱有信心，只想球員放開踢，倘若適應節奏後期望可給予球迷驚喜：「我好想有個風格踢到出嚟，可能有人會質疑我哋遲遲唔解圍，後場都繼續猜，但我哋希望透過訓練令球員有信心做。」

晉峰下季料以青衣運動場作為主場，惟Hanson並不滿足，表示最終目標是自己建立球場，而第一步率先採用「香港未來足球慈善有限公司」為球隊胸口贊助商：「要馬會資助要有個慈善機構先得，同埋之後引入志同道合嘅人都方便啲。」Hanson認為在香港取地困難重重，目前正積極與大埔、深水埗區等進行商討，希望可以盡快有定案。