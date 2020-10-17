世界半馬錦標賽　姚潔貞破香港紀錄

香港「長跑天后」姚潔貞周六（17日）出戰波蘭格丁尼亞舉行的世界半馬拉松錦標賽，最終她以1小時12分10秒完成，刷新去年在日本東京所造出的香港紀錄（1小時12分52秒）勇奪第49名，比舊紀錄推前了42秒！而另一港將屈旨盈則以 1小時19分08獲得第98名，寫下個人最佳時間。

兩年一度的「世界半馬拉松錦標賽」今年在波蘭格丁尼亞舉行，是2020年僅餘的一場世錦賽，包括上周剛破10000米世界紀錄的卓迪基在內近250位長跑頂尖選手都有參賽，香港田徑隊派出兩女（姚潔貞和屈旨盈）一男（黃尹雋）出戰。

32歲的姚潔貞2018年誕下愛女後，去年強勢復出即刷新全馬（2小時34分7秒）、半馬香港紀錄（1小時12分52秒）。新冠肺炎疫情令多項賽事取消，「世界半馬拉松錦標賽」成為她今年首個海外賽，力爭積分提升東京奧運排名；結果她一眾強手激勵推動下，發揮出極佳水準，再一次刷新港績。

賽事前三名跑都造出驚人時間，齊齊打破世界紀錄，最終肯尼亞氣袋捷卓卓（Peres Jepchirchir） 以1小時5分16秒首名衝線奪金，寫下新世績。亞軍及季軍分別由德國的琪芝達及埃塞俄比亞的耶娃羅奪得。

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