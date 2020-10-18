馬古尼轟入關鍵波！曼聯反勝紐卡素

周日(18日)凌晨英超壓軸戰，曼聯作客以4比1反勝紐卡素，近期表現備受批評嘅紅魔鬼中堅哈利馬古尼大踢爭氣波，頂入關鍵1球，為球隊扳平，奠定反勝基礎。加上呢位英格蘭國腳帶傷上陣，更加贏得唔少同情分，一夜之間由罪人變英雄，夠晒戲劇性。

上輪大敗1比6嘅曼聯，今場開波2分鐘又出事，左閘勞基梳爾擺烏龍，迅速落後，以為又要面臨另1場大敗。估唔到竟然係之前經常出現甩漏嘅哈利馬古尼以來拯救球隊，23分鐘佢接應桑馬達開出嘅角球，勁頂入網，為曼聯扳平。

曼聯企穩陣腳之後，下半場展開大反擊，拉舒福特博到12碼，可惜波基斯費南迪斯主射，被門將卡爾達路夫撲出，亦係呢位葡萄牙國腳近20次主射12碼，首次唔入。

不過，波基斯費南迪斯並冇受到影響，佢喺86分鐘射入反超前1球，以及補時6分鐘助攻拉舒福特入波，加上較早時間雲比沙卡建功，曼聯最終大勝4比1，為嚟緊周三(21日)凌晨歐聯作客巴黎聖日耳門，打下一支強心針。