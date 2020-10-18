阿古路復出！哥迪奧拿爆「廠」獲第500勝

除咗曼聯之外，另一支曼徹斯特豪門曼城亦喺周日(18日)凌晨英超取得重要勝仗，「藍月亮」憑史達寧上半場入波，主場以1比0擊敗阿仙奴，結束連續2場聯賽不勝頹勢，亦係領隊哥迪奧拿教波生涯第500場勝仗，別具意義。

曼城今場有養傷4個月嘅射手阿古路復出，並擔任正選，果然大大增強鋒線力量，呢位阿根廷國腳開波1分鐘，頭槌攻門僅高出。踢到23分鐘，阿古路策動攻勢，佢突破之後，傳畀菲爾科頓，呢位20歲新星勁射，被「兵工廠」門將賓特尼奴撲出，史達寧第1時間補射入網。曼城就憑呢個入球，小勝1比0。

曼城經過之前2場英超分別不敵李斯特城、以及打和列斯聯之後，今場硬仗全取3分，領隊哥迪奧拿可以暫時鬆一口氣。

根據OPTA統計，今場係哥迪奧拿教波生涯第500場勝仗，呢位49歲西班牙少帥2007年6月展開教練工作，當年執教巴塞隆拿B隊42場贏28場，之後升職成為巴塞一隊教練，晉身名帥行列，為巴塞、拜仁慕尼黑、曼城捧盃無數，至今領軍689場，取得500勝108和81負。

值得留意，哥迪奧拿執教曼城以來，勝率為71.97%，低過佢之前帶領巴塞同拜仁嘅勝出率，證明英超競爭實在非常激烈。

哥迪奧拿教波生涯統計

巴塞隆拿B隊(42場) 28勝9和5負

巴塞隆拿(247場) 179勝47和21負

拜仁慕尼黑(161場) 121勝21和19負

曼城(239場) 172勝31和36負