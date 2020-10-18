雲迪積克重傷！面臨長抖8個月

利物浦喺周六(17日)晚英超「默西賽德郡打吡」被愛華頓逼和2比2之餘，更加損兵折將，防線支柱華基爾雲迪積克(VVD)被對手門將比克福特剷傷，退下火線之後，有消息指呢位29歲荷蘭國腳十字韌帶受傷，可能需要休息8個月，隨時缺陣今季餘下賽事。

當時只係開波6分鐘，華基爾雲迪積克上前助攻埋門，被比克福特出迎剷傷，由於VVD越位在先，比克福特避過一劫，冇被吹罰12碼。

賽後利物浦領隊高普表示，以VVD當時受傷嘅情況，令人好擔心，但要等進行詳細檢查之後，先至知道佢要抖幾耐。

有外國傳媒指，華基爾雲迪積克傷勢嚴重，可能要抖8個月，唔止會提早收咧，更可能錯過為荷蘭出戰明夏歐國盃決賽周。

比克福特呢下攔截亦惹公憤，前利物浦中鋒高治話：「我可以話你知，咁樣鏟波係可以令人斷腳，實在太恐怕，應該可以畀紅牌。」前愛華頓中場奧士文話：「絕對恐怖嘅鏟波，我哋唔想喺比賽中睇到，咁嘅行為係會令人收山。」

利物浦中場堤亞高艾簡達拿亦喺比賽末段被愛華頓前鋒李察利臣粗野踢傷，後者被紅牌趕出場，據報呢位西班牙國腳同VVD一樣，都要立即送院檢查同治療。