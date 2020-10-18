何詩蓓神勇！200自造出游泳史上第7快

在國際游泳聯賽（ISL）開鑼日狂破3項紀錄的香港飛魚何詩蓓（Siobhan），周日（18日）在第2個賽日再有神勇表現，先後打破100米自由泳和200米自由泳的香港兼亞洲短池紀錄，當中200自時間更追平美國奧運名將舒米治(Allison Schmitt)，並列歷史第7。

ISL周五（16日）在匈牙利布達佩斯展開，22歲的何詩蓓首日已經打破100自的香港兼亞洲紀錄，她出戰非主項400自同樣狀態大勇，以7秒之差刷新港績。相隔1日，她維持超水準發揮，先在100自游出51秒38，將自己剛剛締造的香港兼亞洲紀錄推前0.21秒，僅次同屬Energy Standard的隊友、瑞典名將史祖絲當（51秒17），奪得亞軍。

Siobhan隨後再戰200自，游出1分51秒67奪冠，較次席的美國奧運名將舒米治快1秒64。這個成績比起去屆ISL總決賽，她自己造出的香港兼亞洲紀錄（1分51秒99）進步0.32秒，同時追平美國奧運名將舒米治，榮登歷史第7。

她接著夥拍史祖絲當、比利斯(Simonas Bilis)和拿告魯斯出戰4x100米自由泳混合接力。儘管負責第3棒的Siobhan接棒時位列第3，但她游出51秒06助泳隊升上第1，最終Energy Standard以3分16秒22掄元。

經過2日賽事，Cali Condors以567分高踞榜首，衛冕的Energy Standard以463分暫列第2，當中Siobhan取得38分，在MVP排行榜排名第10。Siobhan與所屬泳隊將於11月1至2日再度出擊。完成10輪初賽後，排名前8的隊伍將會躋身11月14至16日舉行的準決賽，最終4強將於11月21至22日會師決賽。全部賽事皆於匈牙利布達佩斯完成。

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