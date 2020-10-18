伊巴戰勝肺炎復出！即射死國際米蘭

周日(18日)凌晨意甲「米蘭打吡」，上月確診新冠肺炎嘅AC米蘭前鋒伊巴謙莫域，痊愈復出立即梅開二度，協助AC米蘭以2比1擊敗國際米蘭，今季意甲4戰全勝，穩坐榜首之位，亦係A米史上第5次開季4連勝，之前4次最終都奪得冠軍。

開波13分鐘，伊巴謙莫域喺禁區內遭對手侵犯，博到12碼，佢自己主射，雖然被門將漢丹洛域撲出，但佢立即補射入網。

僅過3分鐘，拉菲爾利亞奧左路傳中，伊巴謙莫域近門射成2比0。國米喺29分鐘由盧卡古入波，追番1球，但都餘下時間都未能扳平，連續2場聯賽失分，AC米蘭自2016年1月以來，首次於意甲擊敗國米。

39歲嘅伊巴謙莫域今場梅開二度之後，追平意大利名宿皮奧拉，成為意甲史上單場入波「2+」次數最多嘅38歲或以上球員之一，達到4次。呢位瑞典神鋒今季意甲上陣2次已入4球，佢喺「米蘭打吡」嘅累積入球增至8球。

賽後伊巴謙莫域豪言自己嘅水平，仍然處於10年前嘅顛峰：「我覺得自己比10年前更加全面，如果我嘅身體質素仍然停留喺10年前，根本冇人可以阻到我，依家都係一樣冇人可以阻到我，我認為AC米蘭可以奪得意甲冠軍，因為我哋有信念，就有機會取得任何成就。」

伊巴謙莫域嘅捧盃夢的確好有機會實現，因為AC米蘭之前4次開季4連勝，都成功奪得意甲冠軍，包括1950/51、1954/55、1992/93、1995/96年球季。今季意甲兩大勁旅祖雲達斯、國際米蘭表現都走下坡，正係AC米蘭爭標嘅黃金機會。