美斯射中柱　巴塞送基達菲上榜首

巴塞隆拿在新帥朗奴高文領軍下，周六迎來今季聯賽首敗，以0比1作客輸畀基達菲，美斯射中柱，基沙文射失單刀波；巴塞失分跌落第9，反送基達菲跳升榜首。

基達菲主場爆冷贏巴塞話題多多，西甲歷史上佢哋交手30次，巴塞只輸2次，得球係68比20，而作客比賽巴塞都贏咗11次。其實，巴塞開波已經採取主動，美斯20分鐘接應隊友橫傳，大禁區左側推射，可惜射手龍門柱，跟住30分鐘基沙文有一個單刀機會，點知射咗去太空，錯失領先機會。

巴塞入唔到波，下半場開波無幾耐就輸波，56分鐘輸個12碼，謝美馬達射入全場唯一入球，基達菲最終贏1比0，全取3分兼排名榜拍住皇馬跳升首位。值得一提嘅基達菲嘅阿倫尼安今仗多次犯規，據統計佢全場8次犯規，其中更試過手肘打中美斯，但只係攞咗一張黃牌；賽後巴塞主帥朗奴高文都忍唔住第一時間搵基達菲主帥投訴；朗奴高文賽後訪問時話阿倫尼安用粗口辱罵佢：「我同Jose講，佢哋嘅12號三番四次做出不尊重嘅行為，我唔想重覆佢講咩嘢，我唔可以接受，呢種行為喺球圈都唔認該出現。」

今場美斯都未能發揮救世主嘅角色，今季踢咗6場，巴塞2勝1和1負，睇番喺阿根廷比賽，美斯兩戰全勝，而個人數據嚟睇，美斯嘅表現令人擔心，喺巴塞嘅四場比賽只入咗一粒，巴塞想彈番上去，真係要諗諗辦法。