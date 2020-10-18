皇馬遭受恥辱性敗仗　喪爆12倍冷客W

周日(18日)凌晨西甲爆出大冷門，上季冠軍皇家馬德里主場0比1不敵新升班嘅卡迪斯，球隊史上首次於主場輸畀呢支名不經傳嘅細球會，爆出12倍超冷客W。

皇馬輸波之外，更加損兵折將，防線主力沙治奧拉莫斯受傷，可能缺陣周四(22日)凌晨歐聯主場對薩克達，甚至連下輪西甲「國家打吡」對巴塞隆拿，都上陣成疑。

開波只係16分鐘，皇馬就失守，卡迪斯35歲老將尼格度頭槌二傳，安東尼羅辛奴殺入禁區射入。皇馬原本仲有大把時間追，但竟然一直都入唔到波。

事實上，卡迪斯上半場強攻皇馬，如非門將泰拔高圖爾斯屢救險球，加上沙治奧拉莫斯護空門，皇馬唔止失1球。

賽後皇馬教練施丹承認球隊表現太差：「卡迪斯比我哋更加有爭勝心，對方上半場有機會攻入我哋2、3球，我哋實在搵唔到任何藉口，因為表現真係太差。」施丹半場休息時，已經立即作出4個換人調動，令人質疑佢今場排錯陣。

屋漏偏逢連夜雨，沙治奧拉莫斯踢完上半場，就因傷退下火線，施丹透露呢位老將膝部不適，希望問題唔太嚴重，但都要等詳細檢查之後，先至知道傷勢。