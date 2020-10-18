維拉要做全勝軍 問咗狐狸先生未
2020年10月18日 15:01
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(Getty Images)
周日(19日)英超壓軸好戲，由李斯特城主場鬥阿士東維拉，兩軍今季英超都係不敗之師，實力旗鼓相當。隨住愛華頓和波之後，維拉更加成為唯一全勝球隊，今場要力爭4連勝。
維拉國際賽前以7比2大勝，上季聯賽冠軍利物浦，表現震驚全球，不過今場佢哋作客出擊，可唔可以踢番同樣水準真係未知數。
「狐狸兵團」李斯特城今季亦曾經造出驚人戰果，作客曼城竟然大炒對手5比2，雖然前鋒占美華迪今場因傷有可能缺陣，不過艾約斯佩雷斯，伊恩拿祖埋門同樣有質素。
最重要係李斯特城主場專剋維拉，近3次聯賽主場對賽，全部贏晒，今場捧李斯特城主勝。
直播表
周日6:00pm 日職 川崎前鋒Vs名古屋鯨魚
有線661台、有線601台
周日6:00pm 韓職 浦項制鐵Vs蔚山現代
無綫85台
周日6:00pm 西甲 伊巴Vs奧沙辛拿
Now 632
周日7:00pm 英超 錫菲聯Vs富咸
Now 621
周日8:00pm 西甲 畢爾包Vs利雲特
Now 632
周日9:00pm 英超 水晶宮Vs白禮頓
Now 621
周日10:00pm 西甲 維拉利爾Vs華倫西亞
Now 632
周日11:30pm 英超 熱刺Vs韋斯咸
Now 621
周一0:30am 西甲 侯爾斯卡Vs華拉度列
Now 632
周一0:30am 西甲 艾拉維斯Vs艾爾切
Now 633
周一2:15am 英超 李斯特城Vs阿士東維拉
Now 621
周一3:00am 西甲 貝迪斯Vs皇家蘇斯達
Now 632
周一7:00am 美職 紐約紅牛Vs奧蘭多城
Now 639、有線655、615台、myTV Super 302
周一7:30am 美職 FC多倫多Vs阿特蘭大聯
Now 638、有線654、614台、myTV Super 301
周一10:00am 美職 波特蘭伐木者VsFC洛杉磯
Now 639、有線655、615台、myTV Super 302
周一10:30am 美職 聖荷西地震Vs西雅圖海灣者
Now 638、有線654、614台、myTV Super 301