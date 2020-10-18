維拉要做全勝軍　問咗狐狸先生未

周日(19日)英超壓軸好戲，由李斯特城主場鬥阿士東維拉，兩軍今季英超都係不敗之師，實力旗鼓相當。隨住愛華頓和波之後，維拉更加成為唯一全勝球隊，今場要力爭4連勝。

維拉國際賽前以7比2大勝，上季聯賽冠軍利物浦，表現震驚全球，不過今場佢哋作客出擊，可唔可以踢番同樣水準真係未知數。

「狐狸兵團」李斯特城今季亦曾經造出驚人戰果，作客曼城竟然大炒對手5比2，雖然前鋒占美華迪今場因傷有可能缺陣，不過艾約斯佩雷斯，伊恩拿祖埋門同樣有質素。

最重要係李斯特城主場專剋維拉，近3次聯賽主場對賽，全部贏晒，今場捧李斯特城主勝。

直播表

周日6:00pm 日職 川崎前鋒Vs名古屋鯨魚

有線661台、有線601台

周日6:00pm 韓職 浦項制鐵Vs蔚山現代

無綫85台

周日6:00pm 西甲 伊巴Vs奧沙辛拿

Now 632

周日7:00pm 英超 錫菲聯Vs富咸

Now 621

周日8:00pm 西甲 畢爾包Vs利雲特

Now 632

周日9:00pm 英超 水晶宮Vs白禮頓

Now 621

周日10:00pm 西甲 維拉利爾Vs華倫西亞

Now 632

周日11:30pm 英超 熱刺Vs韋斯咸

Now 621

周一0:30am 西甲 侯爾斯卡Vs華拉度列

Now 632

周一0:30am 西甲 艾拉維斯Vs艾爾切

Now 633

周一2:15am 英超 李斯特城Vs阿士東維拉

Now 621

周一3:00am 西甲 貝迪斯Vs皇家蘇斯達

Now 632

周一7:00am 美職 紐約紅牛Vs奧蘭多城

Now 639、有線655、615台、myTV Super 302

周一7:30am 美職 FC多倫多Vs阿特蘭大聯

Now 638、有線654、614台、myTV Super 301

周一10:00am 美職 波特蘭伐木者VsFC洛杉磯

Now 639、有線655、615台、myTV Super 302

周一10:30am 美職 聖荷西地震Vs西雅圖海灣者

Now 638、有線654、614台、myTV Super 301