《創富FORM》預埋你！專家同你講贏錢攻略

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今個星期東網「睇體」足球直播節目《創富FORM》戲碼精彩，因為有德乙的柏達邦對陣漢諾威賽事！這兩支球隊在過往兩季也看過很多次，如果大家記得前季柏達邦的攻力強勁，經常有4比3、4比4的大比數，今季仍是包加特執教，球隊風格沒有改變，今季對陣漢堡贏得4比3攻力仍然強勁；至於漢諾威方面，看他們上年下半季的表現非常好，輸波很少，贏波率一直提升，在季尾的排行榜也是處於前列位置。雖然升不到班，前季德甲降班的漢諾威仍然有一定能力，看他們今季表現，3場賽事2場獲勝，再看他們上季聯賽成績，只有4場賽事不能達到總入球3個入球以上，火力相當驚人之餘，失球數量亦多，兩支球隊這星期對碰後，應該會是一場多入球的賽事。

除了這場德乙，在當晚六時半也有主持人J臣最喜歡的薩斯索羅，已經連續幾場開出入球大，這星期他們作客博洛尼亞，博洛尼亞的主場入球能力 非常高這場賽事薩斯索羅遇到對手，未必贏波但都會多入球。

還有一場賽事比較「雞肋」，難以決擇看與不看，錫菲聯對陣富咸的賽事。普遍坊間的球評家都一致認為，富咸在今年英超是降班膽；至於錫菲聯方面，今季三中堅的戰術都被看穿了，兩隊近況較差的球隊會踢成怎樣，估計都是一場較接近、有戰意的賽事，當然要留意我們《創富FORM》。有「走地專家」J臣及樂比和大家跟進走地形勢，之後會有西甲畢爾包的賽事，同時間會有兩至三場賽事有走地提供！想贏錢的朋友，記得留意我們星期日晚7時半的《創富FORM》！

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