巴利卡尼孫興民！熱刺三叉戟晒冷

「大聖爺」回歸第一擊！周日(18日)晚英超爆發倫敦打吡，熱刺喺主場迎戰「錘仔幫」韋斯咸，而以借將身份回巢嘅「大聖爺」加里夫巴利，今仗好大機會係佢回歸英超首度登場，拍住王牌哈利卡尼同孫興民，三叉戟殺聲震天，何況近年碰頭食住「錘仔幫」，主勝有買趁早。（Now 621周日晚11時30分直播）

熱刺喺國際賽前作客大勝曼聯6比1，孫興民與哈利卡尼各入2球，有指「老孫」受傷未必上陣，但其實上仗對曼聯前，摩連奴亦表示呢位南韓國腳有傷，結果佢出得兼表現光芒四射，今次賽前聲稱缺陣隨時又係放煙幕。更重要係，今季以借將身份從皇馬回巢嘅加里夫巴利，經過短暫養傷後，近排已經復操，仲不斷用左腳重炮轟入靚波，連摩帥都大讚佢鬥志高昂，有「大聖爺」拍住哈利卡尼同「老孫」，呢支三叉戟唔講得笑。

同卡尼老孫組三叉戟

除此之外，因應疫情而特別開設嘅「英國轉會窗」關閉，熱刺又有收穫，成功簽入英冠球隊史雲斯中堅祖朗頓，據悉呢位22歲威爾斯國腳轉會費為1,100萬鎊，再加400萬鎊浮動轉會費。祖朗頓喺上年8月首次為威爾斯國家隊上陣，同加里夫巴利份屬國家隊隊友，兩人依家仲可以喺熱刺拍住上添。

上季熱刺與韋斯咸喺倫敦打吡嘅戰績，差天共地，熱刺聯賽10戰獲4勝4和2負，韋斯咸只得4勝6負，未試過和波，6場敗仗包括作客吞熱刺2蛋，主場對熱刺亦輸2比3，累積近5次聯賽交手輸咗4次，擺明被熱刺食住，尤其係哈利卡尼近2次對碰都有士哥，就算「錘仔幫」近2仗聯賽贏晒，亦未必頂得熱刺強勁三叉戟，主勝值得捧場。