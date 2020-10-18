利物浦提出3大爭議　要求審查VAR

利物浦喺英超「默西賽德郡打吡」被愛華頓逼和2比2，比賽過程中出現唔少爭議，最受關注一定係補時沙迪奧文尼回傳畀佐敦軒達臣射入，以為絕殺全取3分，但VAR(視像裁判)卻示意沙迪奧文尼越位在先，入球無效。

不過，從VAR片段中並睇唔出文尼有越位，最多都係平排，利物浦上下對呢個判決都非常不滿，向英超賽會提出今場VAR存在3大爭議，要求審查。

第一個爭議，愛華頓門將比克福特粗暴剷跌華基爾雲迪積克，點解VAR冇進行後續跟進，作出處罰。第二，沙迪奧文尼身體上邊個位置越位。第三，VAR用乜嘢準則靜止畫面，用來作出判決，利物浦要求賽會作出交代。

利物浦領隊高普亦話睇完重播片段，完全睇唔到沙迪奧文尼越位，隊長佐敦軒達臣更指VAR系統有時會「扭曲」越位線，令入波變成越位。利物浦提出3大訴求之後，就睇下英超賽會點樣回應。

值得一提，今場VAR裁判大衞古特係1位曼聯球迷，社交網頭像相片更加喺奧脫福球場自拍，佢上季主吹利物浦打和般尼1比1一役，高普都批評佢執法不公。