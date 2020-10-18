港超聯　回望這個歷時逾13個月的球季

2019年8月30日開鑼的「中銀人壽香港超級聯賽」，在經歷過賽事延期、3度閉門作賽、停擺、球隊退出、球員遭拖欠薪金等情況後，本月11日終落幕。今日《我撐港超聯》就和大家回望這個歷時逾13個月不一樣的球季。

【傑志峰迴路轉再奪港超】

今季重奪港超的傑志經歷了一個峰迴路轉的球季。季前引入洛迪古斯及蘇沙等強援，並請來波斯尼亞名帥施利斯高域領軍，然而「藍鳥」季初表現不穩，自首仗贏波後陷入6場不勝低谷，「高級組銀牌」亦提早出局，但自11月擊敗東方龍獅後重回正軌，連帶2月期間的復賽，傑志創出11場不敗佳績，同時打入「菁英盃」決賽。

3月傑志在「足總盃」8強止步，聯賽又以1比2不敵理文，加上停擺期間有職員感染新冠肺炎，費蘭度及林恩許離隊，種種負面消息令傑志被認為已脫離爭標行列。不過朱志光3月重掌帥位成為轉捩點，復賽期間簽入加維蘭，陳晉一等小將亦接棒成功，傑志於9月先捧得「菁英盃」，繼而聯賽煞科戰大勝愉園，戲劇性相隔一季後再奪聯賽錦標。

【東方龍獅雙冠收貨】

東方龍獅今季在總監兼主教練李志堅帶領下成功復甦，雖然聯賽冠軍擦身而過，但捧走「足總盃」及「高級組銀牌」，以「雙冠王」姿態完成今季。

上季帶領和富大埔首奪聯賽冠軍的「堅Sir」，季前携梁冠聰、艾華度及鍾偉強等一班「堅家軍」轉投東方龍獅，哄動球圈。季初4比0力挫另一豪門富力R&F，其後雖曾不敵冠忠南區、傑志及理文，但大部分時間都維持在爭冠行列當中。停擺前東方於「高級組銀牌」4強以5比3淘汰富力，闖入決賽。

季中轉會窗東方再引入辛祖及盧卡斯，與艾華頓組成「森巴三叉戟」，首次復賽憑出色表現，成功在「足總盃」過關斬將打入決賽，更於9月復賽期一周內接連勇奪「足總盃」及「高級組銀牌」，惟聯賽煞科戰未能把握優勢，只能與富力悶和0比0，將冠軍拱手讓予傑志。隨着費蘭度來季加入，「東方王朝」再臨絕對不是夢。

【富力R&F四大皆空宣告退出】

上季飲恨做「阿二」的富力R&F，今季動用5,500萬簽入古拿、林柱機和「香港足球先生」伊高沙托尼等人，希望打破多年無冠宿命，惟再度四大皆空，季後宣布不會競逐來季港超。

富力R&F季初氣勢如虹，各項賽事保持9仗不敗，停擺期間高踞聯賽榜首，並手握至少10個得失球差優勢。第1次復賽期間，富力R&F更在足總盃勇闖決賽，有望成為雙料冠軍，打破多年無冠困局。

可惜9月第2次復賽因有球隊退出，分數要重新計算，原本有優勢的富力，結果與傑志及理文同樣以10分起步。梁諾恆及利安高等主力離隊，新球員中僅後衞杜度合上陣資格，令富力復賽後失分頻頻，先後賽和南區及東方，不敵傑志更屬致命傷，最終聯賽跌落第3，加上足總盃決賽2球不敵東方龍獅。過去4年未嘗冠軍滋味，成為富力退出港超的主因。

【理文季初醒神季尾乏力】

理文季初以衞冕「菁英盃」和提升聯賽成績為目標，簽入列斯奧、基華尼頓等球員。理文上半季表現可人，首7場聯賽豪取5勝，「高級組銀牌」打入決賽，有賴射手尼迪利大爆發，各項賽事轟入13球。

不過理文在「菁英盃」表現失準，分組賽首5仗僅贏1場。雖簽入葡國後衞賓希路，但自2月起表現下滑，「菁英盃」重開首仗對東方龍獅輸波，宣布衞冕失敗，「足總盃」更首圈出局。理文停擺期間簽入中村祐人、黃俊皓等新兵補強，但同時有黃駿軒及借將劉學銘等離隊，削弱板櫈深度。即使9月復賽之初曾有機會衝擊雙冠，但自贏愉園後無以為繼，連帶銀牌決賽憾負東方，復賽5戰只贏2場，終以第4名衝線。

【冠忠南區變動大收穫少】

去季成為港超聯3哥的冠忠南區，隨着「5年計劃」踏入尾聲，季前一度有不明朗消息傳出，猶幸終成功開咧更積極引援，川瀨浩太、查維斯及陳肇鈞等人加盟，力圖有一番作為。

開季發揮穩定的冠忠南區，首5輪聯賽不敗，更曾擊敗東方龍獅，一度登上聯賽首位，此外2月於「康城盃」（即『菁英盃』分組賽）亦有好表現，以B組首名取得決賽席位。然而首次復賽期間，冠忠南區於聯賽及足總盃8強，先後大比數不敵傑志及和富大埔，主教練鄭兆聰亦被辭退，由列文接過教鞭。其後包括查維斯、迪亞高及狄卡奧等多位主力外援停擺期間離隊，就算最終獲佐佐木周及史提芬彭利拿來投，冠忠南區參與第二次復賽時，都只能派出18人應戰。種種不利情況下，南區於9、10月復賽期的6場比賽未嘗一勝，包括「菁英盃」決賽不敵傑志，聯賽亦只獲第5。

【愉園用小將贏口碑】

老牌球會愉園今季首戰港超聯，班主陳志實投入1,200萬班費，除留用摩域治和馬希卡歷外，更羅致前西班牙小國腳射手加維蘭，以及艾度古斯、盧斯安奴等外援。

愉園在開季第2場就憑加維蘭一箭定江山，小勝流浪取得港超聯首勝，可惜之後表現未如理想，各項賽事8仗不勝；然而菁英盃分組賽卻有驚喜演出，面對上屆聯賽冠軍和富大埔取得1勝1和，更曾爆冷擊敗豪門富力。愉園第2次復賽後決定重用本地球員，4名外援球員紛紛離隊，只剩下盧斯安奴。「快活谷」雖然復賽後只曾在冠忠南區身上取得1分，但一眾年輕球員表現令人刮目相看，包括伍家揚面對富力轟入世界波、18歲小將莫漢睿「地標戰」入球等，新季「快活谷」表現，值得球迷期待。

今季港超9月復賽變成「6隊聯賽」，全因標準流浪、香港飛馬、佳聯元朗及和富大埔4隊，在足總章則容許球隊因疫情退出而毋須被罰的情況下棄戰；當中兩支區隊亦順勢退出2020/21年度新球季，令本地球圈再受打擊。

【標準流浪性價比高】

今季重返港超聯的標準流浪，未開季已講明僅400萬班費，在「窮搞專家」李輝立統領下偶有佳作，11月聯賽1比1踢和傑志、「菁英盃」分組賽6比3擊敗理文均屬代表作。事實上流浪「性價比」極高，安達、安基斯、基藍馬、巴辛、林學曦和盧兆崎均有不俗戰鬥力。預計新季在加入林嘉緯和祖連奴等好波之人後，可繼續在列強爭霸路上「阻頭阻勢」。

【香港飛馬變身再出發】

礙於個別外援貨不對辦，令今季由文彼得首任主帥的香港飛馬，戰績未如理想，卻踢起了雷傑名和張憙延等年輕小將。另外兩名「大哥」陳偉豪和陳肇麒，亦隨着球隊不參戰復賽而宣布掛靴，加上佐佐木周和黃俊皓等主將轉投冠忠南區和理文，「黃馬」新季將在新帥新援新兵通力合作下，重新出發。

【佳聯元朗無奈暫別】

佳聯元朗開季在新帥陳文俊率領下，有過一段不俗走勢，惟及後傳出教練團內部不咬弦等問題，戰績隨即下滑。今年初會方重邀郭嘉諾回巢，在2月的「康城盃」及3月的「足總盃」都有不俗發揮。但「足總盃」出局後，旋即傳出棄戰復賽，及退出新季港超聯的消息。會方雖嘗試力挽狂瀾，惜事與願違，無奈暫別港超聯。外援基斯、祖連奴和米基爾，以及黎格爾和羅振庭等華將，均已有好路數，祝願新季會有更出色的表現。

【和富大埔等等白武士】

上季港超盟主和富大埔，開季由「雙帥」馮凱文夥拍郭嘉諾領軍，一度為球迷帶來無限憧憬。豈料一場又一場反覆演出，加上「嘉諾Sir」11月初離隊，令「綠戰士」陷入困局。過年後加入韓援金承龍，配合陳文輝、孫銘謙、許嘉樂和何振廷等誓踢爭氣波的華將，令這支區隊再次化身奇兵，先在「菁英盃」粉碎富力R&F的決賽夢，繼而在「足總盃」8強擯走理文，縱使4強不敵富力R&F，卻踢出被譽為全季的代表作。

「綠戰士」會方早己揚言退出新季港超聯，但據悉相關人士依然努力洽商贊助中，務求令這支在停擺期間鬧出欠薪風波、超過10名本地球員尚未有班落的區隊，得以續戰港超聯。