曼聯搵到贏波方程式　桑馬達取代普巴

曼聯喺英超以4比1大勝紐卡素，踢出開季之後最佳表現，除咗拉舒福特、波基斯費南迪斯有上佳演出之外，領隊蘇斯克查一個改動，亦非常關鍵，就係用桑馬達擔任正選，並將保羅普巴放後備席。

今場比賽之前，桑馬達今季只曾踢過2場英聯盃，呢位32歲老將2場都有波入，交足功課，加上紅魔鬼上輪英超以1比6慘敗畀熱刺，蘇斯克查今場英超終於肯用桑馬達，佢亦不負所托，開出角球助攻哈利馬古尼頂入扳平1球。

桑馬達除咗貢獻1次助攻，仲創造2次入波機會，佢全場傳球成功率高達94%，喺中場發揮重用串聯工作，同波基斯費南迪斯非常合拍，如果拉舒福特、丹尼爾占士把握力好些少，桑馬達唔止1次助攻。

早前傳出有沙特阿拉伯球會開出2,000萬歐元年薪邀請桑馬達加盟，但佢都拒絕，選擇為曼聯默默耕耘，淨係呢份專業精神，已經完勝保羅普巴，更何況桑馬達喺球場上作用比普巴更加大，如果蘇斯克查想保住自己個飯碗，就應該繼續畀桑馬達擔正。