周一(19日)凌晨英超上演戲劇性一戰，熱刺主場喺開賽16分鐘已經領先3比0下，下半場尾段派出回巢嘅加里夫巴利「二度首演」，點知呢位黑腳球星，竟然見證韋斯咸喺最後12分鐘內連追3球，結果兩隊踢成3比3平手，熱刺亦成為英超史上，第1支喺81分鐘仍然領先3球下贏唔到波球隊，製造英超史上最瘋狂崩潰。

熱刺開波氣勢強勁，只係用45秒就靠孫興民接應哈利卡尼長傳入波先開紀錄，哈利卡尼之後喺8分鐘同16分鐘閃電梅開二度，早早領先3球下完全控制戰局。眼見大局已定，熱刺領隊摩連奴72分鐘換入加里夫巴利，佢離開熱刺7年後再次回歸，估唔到一嚟就睇住球隊大崩潰。

韋斯咸82分鐘由法比安巴貝拿頭槌破蛋，3分鐘後熱刺中堅達雲臣山齊士將韋斯咸傳中球插水入頂入自己龍門，令比賽突掀高潮。補時階段熱刺曾有反擊機會，加里夫巴利殺入禁區面對龍門竟然射斜，結果韋斯咸去到補時4分鐘，由蘭仙尼炮彈式轟入世界波搶番1分。

摩連奴賽後被問到，加里夫巴利嘅上陣係咪為球隊帶嚟負面影響，摩連奴就話：「我真係完全唔覺得，但今場唔畀佢踢正選係一個好好嘅決定，我話畀人知加里夫巴利並冇特權，所有人都要為自己嘅位置拚命。好可惜巴利入唔到關鍵嘅第4球，但足球就係咁樣。」