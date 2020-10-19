港超聯　富力Ｒ＆Ｆ球員向足總求助

正向會方追討賠償兼面對失業困局的富力R&F球員，周一(19日)由球員代表羅拔圖和盧均宜等前赴足總尋求協助，並與足總幹事袁文川會面，聽取對方之意見及分析相關章則。會後「均宜」謂足總表示會提供協助，但希望富力R&F會方能盡快派員與球員洽商，盡快解決問題，好讓他們能爭取時間「搵班落」。

傳聞富力R&F會方在決定退出之後，曾向有合約的球員表示只會以一個月薪金作賠償，假若在這段期間要求轉會，便要放棄該1個月薪金。「均宜」在與袁文川會面後，並未有就相關傳聞作出回應，只謂當前急務乃盡快解決事件，他說：「球員都好心急，亦好無奈，希望足總可以幫到手，等事件可以喺最短時間內解決，球員可以去搵球會。」

至於「袁總幹事」會後就表示明白球員很心急，但因為合約是球員與球會之間簽訂，足總很難一次過解決，但很願意和有責任去擔當中間人：「球員有球員面對嘅問題，球會其實一樣，所以最有效嘅解決方法，就係球員同球會傾掂佢，一齊傾雙方都滿意嘅解決方案。若果真係解決唔到，足總係有專責小組去幫本地球員解決相關問題，至於外援球員就可以搵番佢哋本身國家嘅足總。」

「喺足球世界，一切同合約有關嘅嘢，FIFA都有章則寫得好清楚。但點都要球員同球會之間傾咗先，傾唔掂先又第三方去協調。由於富力R&F喺限期之前都冇無為2020至2021年球季註冊職、球員，所以喺保障球員嘅條例之下，相關球員要轉會應該唔成問題，跟情序照辦手續囉。但正如之前所講，合約係球員同球會之間簽訂，有冇啲咩細節就要再睇喇。足總都好明白球員急嘅心情，我哋會全力跟進。」

另外，當被問及自富力R&F公布退出之後，足總有沒有聯絡過對方，以及嘗試挽留。「袁總幹事」帶完傳媒遊一輪園後，終答道：「有嘅.....有嘅.....，當然係足總高層去聯絡啦！有傾過嘅......有跟進嘅。」但就沒有明確道出「傾過」和「跟進」之結果。