新傷舊患折磨　賽艇大家姐不捨告別

香港賽艇運動員李嘉文宣布退役，結束近18年的全職運動員生涯，她透露在下年中完成碩士課程後，希望能成為一名體育老師作育英才，培育更多香港運動新血。

李嘉文（Carmen）周一（19日）宣布退役消息，並分享與賽艇運動的點滴，字裡行間流露對暫別賽艇的不捨之情，她斷言退役是個艱難的決定，在權衡傷患狀況和隊內傳承後，她毅然決定退役：「自里約奧運以來，我一直面對傷患及治療問題，訓練質量已造成影響，本期望能夠出戰今年東京奧運，但隨著賽事延期至2021 年，自己難以維持狀態，達至競賽的水平。」她指現時賽艇隊人才輩出，年輕且有潛質的後起之秀已有接棒的條件，故她認為是個交棒的好時機，她希望賽艇的師弟師妹們會青出於藍，可以為港隊爭取更好成績。Carmen同時感謝一路上支持過她的人和事，她會繼續以不同方式支持賽艇運動。

33歲的李嘉文在初中時期透過賽協的學校體育推廣計劃認識賽艇運動，翌年加入青少年賽艇發展計劃，不足一年時間便代表港隊，出戰亞洲划艇錦標賽（成人組）女子輕量級四人雙槳艇比賽。次年，年僅15歲的李嘉文就於亞洲青少年划艇錦標賽中勇奪兩面銀牌，並首次參與亞運。

2006年的多哈亞運，Carmen在女子輕量級單人雙槳艇獲得銀牌，是她首次踏上亞運的頒獎台，亦是該屆亞運會唯一獲獎的香港賽艇運動員，她表示這面銀牌是職業生涯中最重要的一面獎牌：「當時我只是20出頭，發揮及狀態都不是很穩定，也許無重上陣所以心情比較輕鬆，很驚喜自己能夠贏得獎牌，亦為我繼續走全職運動員的路打了支強心針。」Carmen曾代表香港隊參加2008年北京奧運及2016年的里約奧運，其中里約一戰更是伙拍妹妹李婉賢，一同出戰女子輕量級雙人雙槳艇比賽，最終以總排名第16位完成賽事。

近二十載的賽艇運動員生涯，Carmen先後出戰過兩次奧運會，並於亞運會上為香港贏得3銀1銅的成績。在亞洲賽艇錦標賽上，Carmen共奪得2金10銀2銅的煇煌成就，而她在亞洲沙灘運動會、東亞運動會、世界海岸賽艇錦標賽等賽事亦屢獲殊榮。

Carmen指自己目前會繼續在香港教育大學攻讀運動教練及管理碩士課程，預計下年中旬畢業，她希望之後能夠在中小學擔任體育科老師，發掘香港體壇新鮮人。

香港賽艇隊總教練白勵指Carmen是「香港賽艇歷史上最成功的運動員」，又讚揚她嚴以律己、力臻完美的態度，亦為曾與她一起並肩作戰而感到驕傲和榮幸：「見證著她從一位靦腆的初中生，蛻變成為一位成功、有自信的女運動員。嘉文無論是在成績，抑或是努力和決心方面，都是眾人的榜樣，她為追隨自己的人樹立了很高的門檻。而對於年資長 的運動員來說，引退往往是百感交集，祝願她在新的生活能夠取得同樣的成功。」

李嘉文小檔案

出生日期：1986年11月28日（33歲）

身高：1.68米 體重：59公斤

曾獲殊榮：

2018 巨港亞運女子輕量級單人雙槳銅牌

2014 仁川亞運女子輕量級單人雙槳銀牌

2014 仁川亞運女子單人雙槳銀牌

2009 香港東亞運女子輕量級單人銀牌

2009 香港東亞運女子單人銅牌

2006多哈亞運女子輕量級單人銀牌