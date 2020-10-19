卡雲尼復操等倒戈！麥巴比揚言要打沉佢

曼聯新簽射手卡雲尼隔離完畢，於英國時間周日(18日)首次參加球隊操練，狀態不俗，可望出戰周三(21日)凌晨歐聯分組賽，作客倒戈鬥巴黎聖日耳門(PSG)。PSG射手基利安麥巴比揚言，重遇呢位昔日好拍檔，一樣冇面畀，一定要全力擊敗曼聯。

33歲嘅卡雲尼月初入境英國之後，需要隔離14日，但一直都有自我訓練，依家加入大軍操練，精神面貌唔錯。

呢位烏拉圭國腳成「魔」後首戰，就要重返故地巴黎，面對前度球會PSG，別具意義，佢話：「我將會展開特別嘅旅程，冇人估到會發生呢一幕(倒戈PSG)，簡直係不可思議嘅事情，我覺得會帶來美好回憶。」卡雲尼曾效力巴黎聖日耳門7年，總共上陣301場入200球，今夏約滿離隊。

不過，基利安麥巴比就唱反調，叫卡雲尼唔好有太大期望：「我哋絕對唔會腳下留情，卡雲尼已經轉投另一支球隊，我祝福佢一切順利，我哋將會同佢交鋒，並全力以赴爭取擊敗佢。」

球迷更加想睇卡雲尼惡鬥尼馬，因為兩人之前效力PSG期間，曾因為爭射12碼而反目，今次碰頭各為其主，可以名正言順「開拖」。

由於卡雲尼自從今年3月之後，一直未有參加正式比賽，估計佢未來幾場比賽，都會先做後備，至於今場倒戈之戰，佢有冇機會上陣，大家拭目以待。