卓林普奪第18冠　1項紀錄追貼亨特利

桌球壇世界「一哥」卓林普在英國公開賽顯出王者本色，一度落後4比7的劣勢下成功逆轉，最終以9比8力壓澳洲名將羅拔臣，贏得個人第18個排名賽冠軍，同時追平了羅拔臣及沙比並列80後第一，成為首位奪得三項英國本土系列賽錦標的球手。

這是自2006年大獎賽之後，卓林普與羅拔臣的第30次交手，「一哥」贏了18次，二人打得相當緊湊，前8局曾兩度平手，而羅拔臣在第二節繼續起迫，第11局更打出cue破百的114度，領先7比4，但卓林普隨即打cue76度，再一口氣追成7比7，跟住雙方互相「搏拳」再打至8比8平手，卓林普在決勝局再交出破百的114度零封，以9比8險勝，並且保持過去10個排名賽決賽都贏波的紀錄，距離桌球皇帝亨特利所保持的連贏11個排名賽紀錄只差一場。

卓林普袋走7萬鎊的冠軍獎金，成為首位奪得三項本土系列賽冠軍的球手；名宿「白旋風」韋德賽後形容這場決賽是經典之一，兩位球員都打得非常精彩，而六屆世界冠軍奧蘇里雲更表示卓林普的神級表現猶如野獸。

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