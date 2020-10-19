港超聯　理文新季再鍊過！曉明Sir劍指錦標

上季做出隊史最佳聯賽成績的理文，周一（19日）正式於將軍澳賽馬會足球中心開操備戰新一季港超聯，主教練陳曉明坦言踏入執教球隊的第三季，必須在成績上取得突破。新賽季繼續沿用一班主力陣容之外，「曉明Sir」亦透露已成功物色一位西班牙守將，進一步鞏固理文後防實力。

過去一季於港超聯以第4名衝線的理文，刷新隊史最佳聯賽成績，並成功打入「高級組銀牌」決賽，雖然最終與獎盃擦身而過，但球隊整體發揮進步明顯。新一季理文投入額未有減少，繼續維持過去兩季的2,000萬班費征戰港超聯。

踏入執教理文第三季的主教練陳曉明，認為來季球隊需要做出更佳成績：「第一個球季我哋都好著重喺球隊建構，及建立自己打法，將陣容更加完善化。過去一年，無論球會內部定係坊間，都會覺得球隊係有所進步，當然係好嘅方向，但係第三季除咗要進步，我覺得就要講成績，相信無論對管理層、球員或教練嚟講，係要到收成期，三季我覺得係一個合理嘅時間線。」

理文新一季將繼續沿用大部分上季主力，整體陣容變動不大，「曉明Sir」認為有助保持穩定性。上季季中加盟的葡萄牙中堅賓希路，以及本地左閘陳衍光，合約期滿後齊齊離隊。新兵方面，除了復賽期間來投的黃俊皓、中村祐人以及曾錦濤之外，理文亦引入前冠忠南區U22球員劉穎笙。

「曉明Sir」亦表示球隊已羅致一位未曾在本地球壇亮相的西班牙守將，待工作簽證等文件處理完畢後，這位新援就能夠啟程來港，「曉明Sir」希望這位狂牛兵的特點，能夠針對性改善球隊的弱點：「我哋嘅打法都係希望中堅可以有從後組織嘅能力。希望新搵嚟嘅中堅，係有強嘅制空能力之餘，都可以維持番組織型嘅踢法。」