列斯聯「狂人戰術」有個驚天漏洞

周二(20日)凌晨英超壓軸尾場，列斯聯主場硬撼狼隊。列斯聯事隔16年重返英超，喺「狂人」比爾沙帶領下，表現令人眼前一亮，不過過於進取嘅打法，難免令防線漏洞曝光，反而益晒擅打穩守突擊嘅狼隊，受讓必捧讓球客勝。（Now 621周二凌晨3時直播）

「狂人」教頭比爾沙一向進攻大過天，唔單止首輪對利物浦僅輸3比4之役，逼到紅軍有氣冇碇抖，上仗聯賽打和曼城1比1，成班波好似有用唔完嘅體力，製造大量攻門，因此唔係列斯聯搶分成功，而係「藍月亮」幾經辛苦先保住1分，連同之前連贏富咸同錫菲聯，站穩中游絕不失禮。

老實講，列斯聯嘅進攻打法係好睇，不過全隊谷得太前，令防線漏洞百出，今季聯賽入咗9粒，但失番8球，連輸畀佢哋嘅富咸都執到3粒，主力中堅李安谷巴今仗亦因傷倦勤，後防都咪話唔牙煙。

狼隊開季聯賽2勝2負，但除咗慘吞韋斯咸4蛋表現失常外，其餘幾場都表現對辦。最重要係主帥紐奴帶領下，狼隊堅持穩守突擊嘅打法，盡量縮後鞏固防線，然後利用快翼艾達馬查奧爾打反擊，箭頭魯爾占美尼斯今季已有2球進帳，保持射手本色，造訪全軍壓上嘅列斯聯，大把空位打快攻。加上雙方近3次正面交鋒，狼隊全部贏晒，其中2次更係作客添，格食格下唔赦列斯聯，讓球客勝值得捧場。