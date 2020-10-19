港超聯　佐迪曾錦濤投入新環境　來季各有期望

上季聯賽「4哥」理文周一（19日）開操，為來季港超聯征途作準備，新球季陣中不少成員，都要於新環境面對新挑戰，其中上季季尾宣布掛靴的佐迪，就由球員搖身一變成為隊中助教，隨着身分改變，這位西班牙人亦要承擔不同責任。至於復賽期間加盟球隊的曾錦濤，就坦言對自己的理文地標戰非常期待，並對有可能出戰亞洲賽有所憧憬。

佐迪於香港球壇打拼多年，於上季季尾選擇掛靴，結束傳奇般的球員生涯，可惜踏出綠茵場的最後一刻，沒有球迷現場見證，這位39歲的西班牙人承認有遺憾：「係有唔開心，冇咗球迷入場睇我哋踢波，感覺似練波多過比賽，感覺好詭異，但無論係球壇定係全世界，呢嗰就係新常態，好彩香港疫情控制做得唔錯，有得練波有得比賽都算值得慶幸。」佐迪為人低調，他笑言煞有介事去慶祝自己退役，不是他期待的事，現時自己滿腦子都是如何在新位置，做好助教工作：「我只係由球場內行咗出嚟企喺場邊，冇乜特別。」

首日正式開操，佐迪就主導負責進攻訓練，包括指導球員射門動作，以及走位，態度十分認真，主教練陳曉明亦表示有佐迪加入教練團，有助減輕自己在訓練場上的工作量，對球隊有很大幫助。

同樣面對新挑戰的，還有上季復賽期間來投的曾錦濤，這位前東方龍獅守將再次與陳曉明合作，認為在磨合上不成問題：「始終陳Sir我細嗰都跟佢，雖然要同新隊友夾，但戰術方面（的要求）同以前冇乜分別。」復賽期間曾錦濤未有機會上陣，自己的理文地標戰要等到來季才能實現，他亦難掩期待的心情：「人生第一次等咁耐，好心急，好想快啲可以比賽，雖然依家開番場練波，但練波始終同比賽有分別。」

由於富力R&F退出，加上北韓代表有機會被亞洲足協禁止出戰亞洲賽，理文有可能獲得出戰亞協盃外圍賽的機會，曾經歷亞冠賽事的曾錦濤，亦直言對再次登上亞洲賽賽場充滿期待：「亞洲賽始終係為香港而戰，隊中年輕球員好少機會踢到，佢哋都好想喺攞番啲經驗，我想同呢班新隊友一起出戰亞洲賽。」