籃兒當自強　蘇志樂「疫」境下的工作假期

甲一「造型王」蘇志樂2020年轉投崇德飛鷹，原本期待以最佳姿態於甲一舞台演出，但一場新冠肺炎，不但打亂了他的計劃，更迫使他轉行四出賺外快。這半年多以來就像去了「工作假期」一樣，經歷了無數的第一次，第一次做地盤、第一次送外賣、第一次這麼想念籃球。

在香港，別說打籃球能賺錢，不「倒貼」已經是萬幸。和很多香港籃球員一樣，籃球教練才是蘇志樂賴以維生的正職，以往一星期教足6天籃球班的他，自然成為疫情下首當其衝受害的一群。這段日子，他做過Office工，送過外賣，也做過「跟車」、地盤，推過一車又一車的重鐵。人生第一次到地盤工作，他感謝「工頭仔」給他機會，同時感恩有老友一起捱。「工頭仔是子豐的朋友，是他為我們介紹工作。其他同事知道我們是籃球員都特別關照，又耐心教導我們。」

幻想工地為「訓練基地」

上季蘇志樂和楊子豐都排在常規賽三分榜前10，疫情陰霾下卻雙雙被迫「轉行」。不過兩個大男孩都樂觀面對，想像這個海洋公園旁的工地是「訓練基地」，把自己催眠成《激戰》中的彭于晏。別以為練得一身肌肉就能大派用場，簡單如推車也考起了這兩個「大隻佬」。「一、兩噸重的鐵板，要兩個人才勉強推得動，但有時地面凹凸不平就會令輪子卡住，這時就要4、5人才行！」地盤工作繁忙，兩位籃球人只有食飯時間才停下來，幸好他們互相「撐住」，說說笑笑又一天。

不過現實比鐵板更沉重，收入可觀的地盤工作並不常有，所以蘇志樂和很多甲一籃球員一樣，最近加入了外賣員的行列，第一天他就做「步兵」，跑遍慈雲山、黃大仙。全日8張單，竟跑足全程……「這就是訓練啊！跑的同時照顧好奶茶，足見核心肌肉的重要性。」我不禁連發幾個「大笑emoji」，他繼續自豪地說：「像《頭文字D》的拓海一樣，奶茶送到上門仍然完好，而且仍熱的啊！」

為賺辛苦錢曾受工傷兼炒車

一天一點，賺的全是辛苦錢。學會維修趟門的那天，打籃球的手卻被鐵枝弄得滿手血；送外賣又要走訪各區，冒着感染肺炎的風險，更不要說那夜「炒車」，一頭栽在鐵欄上。「𠝹親小小啫！」他說。「老實說，這些工作一定不會不辛苦㗎喇，但無辦法，搵食啊真係！就當是30歲試吓『working holiday』，一種另類體驗吧！」阿樂嘗試安慰自己，隨即苦笑道：「但假期也太長了吧……好想快點完，好想打籃球！」

鴛鴦球鞋、灰藍色的鬈曲頭髮、到上季尾的單邊長手袖，也許在球迷眼中他是甲一「造型王」，但他其實比外形樸實得多，至少他知道，要達到他想要的高度，只能不斷努力、更加努力。蘇志樂的球衣號碼是代表無限的「00號」，他希望藉此提醒自己，要有多年前被球隊放棄後仍不斷尋求進步的心，時刻記住「籃球場上，強者生存」。「以前打底，工作主要做防守。去到東方他們位置已經很清晰，我想打的話只能改打2、3號位，所以決心改變，向其他射手取經，練進攻技巧、定點投射、逼自己把握好。」上季他被東方外借到遊協，穿起印上「Mark Gor」的戰衣，負責在外線發炮，正式踏上射手之路。

「Crazy Club」確認籃球愛

年初湖人傳奇高比拜仁突然離世，啟發阿樂與朋友組成「Crazy Club」，凌晨4時起來訓練，體會高比對籃球的堅持。說起那時的「農夫生活」，阿樂一臉懷念：「基本上8、9點就上床睡覺，那時還未封場，每日早、午、晚共練3課，另外再加健身和球隊的訓練，自己狀態達到史上最佳，已準備好迎接新賽季。」「黑夜籃球」訓練不只令阿樂球技進步，更重要是磨練意志，確認對籃球的愛，他揚言要學前遊協隊友萊恩奧尼爾打到45歲：「其實做外賣『步兵』的收入不比做籃球員少，但打籃球才是我最愛的工作，只有在籃球場上，我才不會返工等放工。」

想念球迷噓聲掌聲也是動力

香港7月尾爆發第3波疫情，本地甲一賽事暫定明年3月復賽，蘇志樂今季與崇德飛鷹簽約一年，還未穿上新球衣就可能要告別球隊：「原本希望協助球隊護級，殺上前6，給自己定下了一些目標。」

他認為，本港確診數字有下降趨勢，延期舉行球季比取消是較理想的做法。「是不是可以閉門作賽呢？台灣、中國都能做到，我不相信香港做不到。」「從來未試過這麼久沒有正式比賽，籃球員生涯很短，現在不打就沒有機會了，好想到生涯完結才想其他事，但好像不可以。」早前籃球場關閉，他只能到空地一邊運球，一邊想念球場上的自己。有時皮球跟着節奏跳動之際，彷彿聽見球迷的歡呼聲。「香港的比賽氣氛其實不錯，聯賽大戰、ABL賽事都會爆滿。對我來說籃球場就是一個舞台，每次上場就好似歌手出場一樣。我喜歡有球迷觀戰，他們的反應很直接，好波會鼓掌，不喜歡就會問候你、噓你，這些都是我的動力之一。」

文：余樂詩

蘇志樂Profile

1989年11月12日(30歲)

身高：1米85

大學：香港教育大學

位置：得分後衞／小前鋒

現效力球會：崇德飛鷹

曾效力球隊：

2019 遊協

2017-2019 東方龍獅

2015-2017 南青

2014-2015 安青

2011-2014 遊協