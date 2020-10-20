【歐聯】車路士鬥西維爾有暗湧

歐聯戰火重燃，星期二深夜E組上演重頭戲，由英超車路士主場迎戰西甲勁旅西維爾。車路士上場聯賽雖然有德國孖寶，迪姆華拿同夏維斯成功開齋，但係後防連番失誤，導致尾段被修咸頓迫和3比3，士氣大受打擊。至於西維爾上場亦爆冷輸畀CF格蘭納達，不過主要係因為祖安佐敦上半場領紅，睇返西維爾再之前3場西甲都未輸過，當中包括打和巴塞隆拿，今場有力做攔路虎。車路士近7次歐聯主場僅1勝 其中3次對住西甲球隊2和1負，加上防線持續不穩，隨時畀西維爾偷到雞，今場撐讓球客勝。 ‧布朗尼

直播表

周三0:55am 歐聯 基輔戴拿模 Vs 祖雲達斯

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周三0:55am 歐聯 辛尼特 Vs 布魯日

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周三3:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs 曼聯

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周三3:00am 歐聯 車路士 Vs 西維爾

Now 644、有線661、601台

周三3:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 費倫斯華路士

Now 646、有線662、602台

周三3:00am 歐聯 拉素 Vs 多蒙特

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周三8:30am 美職 拿舒維爾 對 FC達拉斯

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