唔出街都可以追星....約定你準時開Live

為協助香港退役運動員轉型及發展第二事業，港協暨奧委會的香港運動員就業及教育計劃（HKACEP），今年再推第二屆「星星伴轉型」學長計劃，參與學員增加至23人，並邀請到前香港飛魚方力申及前滑浪風帆名將黃德森加入學長行列，令計劃更加閃耀。明天（21日）將會舉行HKACEP 2020年度「超越理想 成就非凡」嘉許典禮，多位體壇明星將會出現，大家密切留意啦！（《香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）》、《Sports Legacy 奧夢成真》、《東網體育》及《睇體》Facebook 周三下午5時30共同直播）

去年推出的「星星伴轉型」計劃相當成功，8位來自不同行業的昔日體壇名將作為學長，協助16位學員適應退役的轉型，向自己的新目標進發。第二期的「星星伴轉型」迎新活動已經在日前舉行，透過分組遊戲同交流，讓星級學長與新學員互相了解。明天的啟動禮，今屆增至9位的星級學長及23位學員會一齊亮相，互相chit-chat，仲有好多前世界冠軍、亞洲冠軍及奧運代表等等出席，可謂星光熠熠！記得準時開live啦！

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