港超聯　傑志新季用新星　超級外援要再等

自上周日（11日）奪得港超聯冠軍後，傑志休息數天後重投操練，準備將於今周六（24日）展開的新球季。過往季前，傑志會外租場地召開記者會，但今季因疫情關係，「藍鳥」化繁為簡，周二（20日）邀請傳媒到賽馬會傑志中心採訪，並以會長伍健和總監兼總教練朱志光簡述今季的計劃和目標。

操練當日，復賽前加盟的加維蘭、何振廷、彭林林等均有參與，而畢頓、羅梓駿則因輕傷在場邊恢復。有傳將被借走的霍斌仁雖有出席，但熱身後僅在場邊慢跑，未有參與戰術訓練。另外，高美斯、洛迪古斯是日不見蹤影。

伍健受訪時明言，球隊今季首要目標是提拔年青球員，將成績放在次要位置：「嚟緊呢季期望至少6至7位，96年後出世嘅球員可以成為一隊主力。比賽時如果成熟嘅球員同年青球員差得唔遠，都盡量畀年青球員多啲時間。」衞冕的傑志來年將出戰亞洲賽，但屬「亞冠盃」抑或「亞協盃」還要視乎北韓會否被取消資格，伍健透露大概11月左右才知道實際情況，而出戰「亞冠盃」與否將關係到球隊組軍的策略，包括會否引入「超級外援」等。「亞冠情況清楚會再做另外組軍，超級外援最主要有個別位置要填補，但目的唔係本地賽，而現時亦有做緊呢方面嘅工作。」

會方向傳媒表示今季班費為約2,000萬，比起往年的3,500萬少，伍健否認削減開支。他解釋，今季比起正常球季為短，薪酬支出相對少，況且去年的預算亦有計算「亞協盃」的支出，惟最後賽事取消，因此並未有用盡預算。而目前這個數字，亦未計算有可能出戰的「亞冠盃」開支，並不認為是故意「縮皮」。「縮唔縮皮，要睇埋我哋打亞冠嗰度點樣，就算真係縮皮，我哋都贏咗兩個冠軍，啲球員唔係唔打得喎。」伍健笑說。

而球隊總監兼總教練朱志光受訪時，重提上季季尾爆出的「銀包論」：「希望今季唔好再跌銀包，用電子錢包好啲。」被問到組軍，「朱Sir」透露外援高美斯將離隊，並讚揚其復賽期的出色表現，但球會有機會打亞冠，需物色更具級數的前鋒，而這個考慮亦關係到會否留用韓援朴俊炯，但現階段此子仍在陣中。另外，復賽時未有被註冊的洛迪古斯亦已經離隊：「佢自己同球會取消咗合約，球會匯報咗足總，可能佢有另外發展。」

此外，最近富力R＆F的散班事件導致不少球員失業，「朱Sir」稱自己曾收過「求助」電話，但坦言球會今季希望提拔年青球員的方針，未必符合富力球員：「佢哋返嚟可能抹殺咗呢度啲年青球員，呢邊轉接期又唔想令到同一位置有3個球員，變咗呢班『幫手搵銀包』嘅人冇咗機會，我都要對得住佢哋。」