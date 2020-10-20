菁英盃周六開鑼　晉峰打頭陣撼冠忠南區

香港足球總會周二(20日)公布「菁英盃」首15場賽程，新一屆賽事於周六(24日)揭開序幕，首戰將由港超聯賽新軍晉峰，於旺角大球場面對上屆亞軍冠忠南區。足總表示與「中銀人壽香港超級聯賽」商議後達成共識，新賽季以「菁英盃」打頭陣上演，至於港超聯將於11月14日或以後展開。

2020-21賽季「菁英盃」分組賽階段，8支參賽隊伍將分為兩組，以雙循環賽制競逐每組兩個晉級席位，其中東方龍獅、愉園、冠忠南區及晉峰被編入A組，衞冕的傑志、天水圍飛馬、理文及標準流浪則編入B組。足總表示由於正與港超聯球會商討增加比賽場次的可能性，暫時只公布首15場賽程，其中開幕戰將於旺角大球場上演，由新升上港超聯的晉峰對冠忠南區，同日東方龍獅與愉園的戲碼，將緊接於小西灣運動場開打。

除了上述兩個曾於過去一季復賽期間使用的球場之外，元朗大球場、大埔運動場、深水埗運動場、斧山道運動場亦將開放，可於「菁英盃」賽事使用。此外，新賽季防疫措施亦比早前9、10月復賽期間有所放鬆，參賽球隊職球員需定期進行新冠肺炎病毒檢測，但就不需進行家居隔離，足總表示將根據防疫的最新情況，適時更新醫學指引。

2020-21「菁英盃」首15場賽程

10月24日（周六）

●下午3時●旺角大球場●冠忠南區 VS 晉峰

●下午5時30分●小西灣運動場●東方龍獅 VS 愉園

10月25日（周日）

●下午3時●深水埗運動場●天水圍飛馬 VS 理文

●下午5時30分●元朗大球場●傑志 VS 標準流浪

10月28日（周三）

●晚上8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 晉峰

10月31日（周六）

●下午3時●斧山道運動場●理文 VS 傑志

●下午5時30分●小西灣運動場●標準流浪 VS 天水圍飛馬

11月1日（周日）

●下午3時●大埔運動場●冠忠南區 VS 東方龍獅

●下午5時30分●旺角大球場●愉園 VS 晉峰

11月4日（周三）

●晚上8時●旺角大球場●天水圍飛馬 VS 傑志

11月7日（周六）

●下午3時●元朗大球場●晉峰 VS 冠忠南區

●下午5時30分●旺角大球場●愉園 VS 東方龍獅

11月8日（周日）

●下午3時●元朗大球場●理文 VS 天水圍飛馬

●下午5時30分●旺角大球場●標準流浪 VS 傑志

11月11日（周三）

●晚上8時●旺角大球場●愉園 VS 冠忠南區