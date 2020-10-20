PSG踢分組賽Sharp醒　曼聯頂得住嗎？

歐聯分組賽首日重頭戲，「死亡H組」有上屆亞軍巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰曼聯。「紅魔鬼」喺2018/19球季歐聯16強淘汰PSG出局，不過時移勢易，曼聯今季戰績每況愈下，相反PSG捱過季初小低潮已全面復甦，而且對上3屆分組賽都以首名出線，其中9場主場分組賽獲8勝1和，今場有力旗開得勝。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨3時直播）

雙方前季喺歐聯16強交鋒，適逢係蘇斯克查擔任曼聯看守領隊後首場歐聯比賽，結果首回合輸0比2嘅曼聯上演絕地反擊，憑次回合作客贏3比1，兩回合計以較多作客入球淘汰PSG，為當時仍未坐正嘅蘇斯克查打下強心針。

曼聯失波多信唔過

不過嚟到今季，蘇B帶領嘅曼聯就處於水深火熱，曼聯於英超開季4場僅2勝2負，其中2場主場先後不敵水晶宮同熱刺，合共失9球，上場對紐卡素亦係先落後一方，後防嚴重不穩。紅魔今季簽入嘅雲迪碧克、卡雲尼同阿歷士迪尼斯等新兵，全非可以解決防守問題嘅大將，蘇斯克查要變陣或翻身，恐怕有心無力。

PSG吸取前季16強先勝後敗嘅教訓，上季成功一舉殺入決賽，創下歐聯改制後球會最佳成績，就算最終不敵拜仁屈居亞軍，都已經全面提升球員爭標信心。PSG季初因受新冠肺炎疫情影響，聯賽開季2連敗，不過隨住主將陸續康復，近5場聯賽全勝重返正軌，巴西王牌尼馬上場聯賽休息，今仗勢復任正選夥拍基利安麥巴比掛帥。PSG對上3屆分組賽分別力壓強隊拜仁、利物浦及皇馬，以首名出線，其中9場主場分組賽豪取8勝1和，表現充滿說服力，有望擊敗曼聯打響頭炮。