雙紅撐歐超聯　網民：曼聯都算超級強隊？

曼聯及利物浦又搞事

英國多間傳媒報道，FIFA將支持創辦「歐洲超級聯賽」(European Premier League)，形式倣效NBA，由歐洲18支超級強隊參與，獎金及分帳數以億鎊計，曼聯及利物浦改革英超觸礁後，轉會全力支持此計劃，不過有網民提出質疑：曼聯都算超級強隊？

是項計劃是由18支歐洲5大聯賽強隊組成，英超佔5隊，賽事將於2022年開始舉行，在歐洲賽季期間進行雙循環聯賽，然後進行季後賽，將取代現時嘅歐聯，歐超球隊仍會繼續角逐本身聯賽。

消息指最快本月尾宣布有關計劃，賽事資金共60億美元由多間投資銀行借出，通過比賽獲得豐厚電視轉播、贊助及門票收入，據稱曼聯及皇馬分帳佔最大份，而且有幾支核心球隊享有20年毋須降班特權，其餘球隊就根據各地聯賽排名決定參賽席位。

此計劃由國際足協推動，暫未知歐洲足協意向，而且唔少網民質疑，曼聯只係球迷數量多，但近年實力大減，仲算唔算係超級球隊？冇咩資格踢歐超聯？