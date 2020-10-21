曼聯再贏PSG　拉舒福特重演絕殺經典

周三(21日)凌晨歐聯分組賽H組大戰，曼聯作客以2比1擊敗上屆歐聯亞軍巴黎聖日耳門(PSG)，贏波英雄再一次落喺拉舒福特身上，佢重演上年3月歐聯16強絕殺淘汰PSG嘅經典，今場喺完場前3分鐘入波，帶領「紅魔鬼」拎到呢場振奮人心嘅勝仗。

曼聯今場喺哈利馬古尼缺陣下，派出杜安薛比做正選並改踢3中堅穩住防線，效果出乎意料理想，24分鐘安東尼馬迪爾殺入禁區博到12碼，隊長波基斯費南迪斯操刀雖然被救，但PSG門將基羅拿華斯被指太早離開白界線要重射，波基斯費南迪斯第2次主踢終於射入。

換邊後PSG繼續狂攻，製造咗唔少驚險埋門，並且喺55分鐘靠安東尼馬迪爾擺烏龍追成1比1。唔服輸嘅曼聯去到尾段再發力，去到87分鐘，拉舒福特接應保羅普巴傳波後，拉舒福特靈巧轉身殺入禁區抽射入死角，協助曼聯喺「死亡H組」旗開得勝。

前屆歐聯16強曼聯大戰PSG，當時仲係看守領隊身份嘅蘇斯克查，首回合主場先輸2球，到次回合被一致睇死下，就係靠拉舒福特補時4分鐘入波贏3比1，戲劇性淘汰對手，亦為蘇斯克查贏得一張正式領隊合約。今季曼聯開季表現備受批評，拉舒福特呢次重演絕殺好戲，有望將「紅魔鬼」帶回正軌。