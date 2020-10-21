施治出山！車仔門將打爭氣波歐聯力保不失

車路士周二(20日)向英超賽會提交大軍名單，近年花咗超過1億英鎊買龍門嘅佢哋，離奇安排已經退休兼做埋車路士總監嘅施治重出江湖，成為球隊今季註冊門將之一，對依家陣中門將可以話係一大諷刺。好在上月以2,200萬鎊加盟嘅法國門將艾度亞文迪，周三(21日)歐聯就踢爭氣波，協助車路士罕有保住清白身，喺E組主場0比0悶和西維爾。

施治2019年離開阿仙奴後宣布掛靴，並重返曾經效力11年嘅車路士做總監，今次車仔提交嘅名單當中，除艾度亞文迪、阿列沙巴拿加同韋利卡巴尼路3位門將外，施治都意外上榜，球會聲明表示施治係「無合約球員」，為佢註冊係因為新冠肺炎嘅不穩定因素下，作為應急之用。事實上施治只係38歲，比3號門將韋利卡巴尼路仲要後生1歲。

車路士用唔同到施治仲係未知數，不過法國門將艾度亞文迪就用穩健表現搶正選，歐聯迎戰西維爾一仗表現淡定，雖然冇乜驚天神救，但高接低播擋基本功夫做到足，喺對上5場歐聯狂失14球之下，終於拎到一場不失球賽事。