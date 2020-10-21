兩個「未夠秤」新星入波　巴塞大勝

巴塞隆拿周三(21日)凌晨歐聯大發神威，喺G組主場以5比1狂炒匈牙利冠軍費倫斯華路士，周六「國家打吡」對皇家馬德里前注下強心針。「球王」美斯今場有入波兼助攻，而且仲有2位仲未夠18歲嘅年輕新星入波，成為歐聯史上第1隊有兩個17歲或以下球員同場入波球隊。

巴塞隆拿今場未有留力，開波27分鐘就由美斯射入12碼先開紀錄，17歲超新星安素法迪延續季初勇態，完半場前建功拉開比數，呢位新晉西班牙國腳52分鐘再助攻菲臘比古天奴入波。雖然碧基68分鐘食紅牌兼輸12碼，費倫斯華路士亦靠呢個12碼破蛋，但另一17歲新星柏迪後備上陣作出歐聯「地標戰」後，82分鐘立即拎效力巴塞隆拿以來第1球，加上奧士文尼迪比利89分鐘埋齋，巴塞隆拿大勝5比1完場。

安素法迪已經係人氣極高嘅巴塞隆拿主力，而柏迪就比安素法迪仲要後生1個月。據西班牙《馬卡報》報道，由於柏迪仲未夠歲數考駕駛執照，今場佢踢完歐聯之後，要自己坐的士返屋企。柏迪並唔係拉馬西亞青訓出身，巴塞隆拿上年用成500萬歐元將佢由拉斯帕馬斯收購，明顯非常睇好佢嘅潛力。