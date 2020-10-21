恩莫比尼1射1傳　拉素摧毀多蒙特

周三(21日)凌晨歐聯F組賽事，拉素前鋒恩莫比尼倒戈大踢爭氣波，射入1球及貢獻1次助攻，協助球隊以3比1擊敗多蒙特，拉素相隔13年之後，首次踢歐聯分組賽，成功打響頭炮。

開波6分鐘，恩莫比尼就入波打開紀錄，踢到23分鐘，拉素1次角球攻勢，搞到多蒙特門將馬雲希斯擺烏龍。

換邊之後，多蒙特新星艾寧夏蘭特勁射破網，一度以為有翻身機會。不過，拉素立即反擊，恩莫比尼殺入禁區傳中，由後備上陣嘅丹尼爾艾卡普射成3比1。

賽後，恩莫比尼成為主角，因為佢2014/15年效力多蒙特期間，表現欠佳，僅1季就被外借，成為球員生涯最低潮時間。

呢位30歲意大利國腳今場吐氣揚眉，佢話：「感覺太奇妙，我哋踢咗1場完美嘅比賽，對自己表現非常滿意，我以前喺錯誤嘅時間加盟多蒙特，我唔想對任何批評我嘅人作出反擊，我了解自己，知道自己做緊咩，幾時應該獲讚賞，幾時應該被批評，我都好清楚。」

恩莫比尼2016年正式離開多蒙特，加盟拉素，創出事業高峰，為呢支意甲勁旅上陣182場入127球，上季更獲得意甲神射手及歐洲金靴獎殊榮。